"Ми показали майстер-клас": пригожин видав першу заяву після кінця заколоту

Провідник найманців прокоментував "громадянську війну"

Ватажок російської ПВК "Вагнер" євген пригожин вперше після невдалого заколоту вийшов на зв’язок і пояснив, що сталося.

За його словами, у "вагнерівців" не було мети скидати російське керівництво, а причиною походу на Москву стало бажання міноборони розформувати їхню структуру.

Так пригожин повідомив, що в результаті "необдуманих інтриг" їхній підрозділ мали розформувати 1 липня 2023 року, після чого командири обговорили це з особовим складом, який висловився проти укладання контракту з міноборони.

"Ті бійці, які вирішили, що вони готові перейти до Міністерства оборони, перейшли. Але це мінімальна кількість, яка обчислюється відсотком тире двома", — сказав він.

Ватажок найманців додав, що метою походу було притягнення до відповідальності військового керівництва країни та осіб, які припустилися помилок під час вторгнення в Україну.

"Ми показали майстер-клас, яким могло виглядати 24 лютого 2022 року. У нас не було мети повалення чинного режиму та законно обраної влади", — сказав пригожин, додавши, що це було "акцією протесту".

Водночас він наголосив, що коли його бойовики зайняли Ростов, то місцеві жителі були раді їх бачити.

Щодо пропозиції білоруського диктатора, то пригожин заявив, що той запропонував допомогу у пошуках рішення щодо подальшого продовження роботи ПВК "Вагнер" у "законній юрисдикції".

Як повідомлялося раніше, 24 червня пригожин звинуватив міноборони росії в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву.

Втім, на цьому всі "веселощі" закінчилися, оскільки нібито на прохання лукашенка той погодився "не починати кровопролиття".

Станом на 26 червня відомо, що табори для розміщення "вагнерівців" почали будувати неподалік Мінська.