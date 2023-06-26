За 200 км від кордону з Україною: у Білорусі для "вагенрівців" вже будують табори (карта)

Площа таборів становитиме близько 24 тисяч кв.м, а самі вони будуть розраховані на 8 тисяч ліжок

У Білорусі розпочалося будівництво таборів для розміщення найманців ПВК "Вагнера", які разом зі своїм ватажком євгеном пригожиним вирушили до цієї країни після невдалого заколоту в росії.

Про це пише російське видання "Верстка", посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що будівництво ведеться у Могилівській області на 8 тисяч бійців, за 200 км від кордону з Україною. Вже відомо, що таборів для "вагнерівців", що прибули, буде кілька. Один із них буде розташований неподалік міста Осиповичі.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати, — Ред.)", — сказав співрозмовник "Верстки", додавши, що площа таборів складе близько 24 тисяч кв.м, а самі вони будуть розраховані на 8 тисяч ліжок.

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Водночас джерело, близьке до керівництва Могилевської області, підтвердило виданню інформацію щодо того, що влада отримала вказівку побудувати в регіоні табори для ПВК.

Родичі найманців ПВК також підтверджують, що нібито "вагнерівців" відправлять до Білорусі.

"Одна із родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК Вагнера, що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла "Верстці", що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі "швидше за все", але більше на зв’язок не виходив", — йдеться у повідомленні.

Також ще троє учасників чату отримали від своїх близьких схожі повідомлення, проте вони точно не знають, чи були направлені підрозділи у бік Білорусі. А за словами одного зі співрозмовників, його родич, як і раніше, продовжує залишатися під Ростовом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нібито зміг домовитися з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожіним про зупинення просування його найманців у бік Москви. Хоча сам він цього не підтверджував, але сказав, що ПВК повертається до польових таборів. За те, що він "піде в Білорусь" у кремлі пообіцяли закрити справу проти пригожину, а також не переслідувати найманців. Проте за кілька днів стало відомо, що власник ПВК все ще ризикує опинитися за ґратами, адже справу проти нього, як обіцяли у кремлі, не закрили.