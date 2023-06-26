В 200 км от границы с Украиной: в Беларуси для "вагнеровцев" уже строят лагеря (карта)

Площадь лагерей составит порядка 24 тысяч кв.м, а сами они будут рассчитаны на 8 тысяч коек

В Беларуси началось строительство лагерей для размещения наемников ЧВК "Вагнера", которые вместе со своим главарем евгением пригожиным отправились в эту страну после неудачного мятежа в россии.

Об этом пишет российское издание "Верстка", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что строительно ведется в Могилёвской области на 8 тысяч бойцов, в 200 км от границы с Украиной. Уже известно, что лагерей для прибывших "вагнеровцев" будет несколько. Один из них будет расположен неподалеку от города Осиповичи.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить, — Ред.)", — сказал собеседник "Вёрстки", добавив, что площадь лагерей составит порядка 24 тысяч кв.м, а сами они будут рассчитаны на 8 тысяч коек.

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В то же время источник, близкий к руководству Могилевской области, подтвердил изданию информацию насчет того, что власти получили указание построить в регионе лагеря для ЧВК.

Родственники наемников ЧВК также подтверждают, что якобы "вагнеровцев" отправят в Беларусь.

"Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала "Вёрстке", что её муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего", но больше на связь не выходил", — говорится в сообщении.

Также еще трое участников чата получили от своих близких похожие сообщения, однако точно они не знают, были ли направлены подразделения в сторону Беларуси. А по словам одного из собеседников, его родственник по-прежнему продолжает оставаться под Ростовом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Белорусский диктатор александр лукашенко якобы смог договориться с главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным об остановке продвижения его наемников в сторону Москвы. Хотя сам он этого не подтверждал, но сказал, что ЧВК возвращается в полевые лагеря. За то, что он "уйдет в Беларусь" в кремле пообещали закрыть дело против пригожина, а также не преследовать наемников. Однако спустя несколько дней стало известно, что владелец ЧВК все еще рискует оказаться за решеткой, ведь дело против него, как обещали в кремле, не закрыли.