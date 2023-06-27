Відомий український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко ("Ронін") пояснив, про що говорить російський заколот "вагнерівців"

Монополія на насильство, символи держави, кордону, легальний примус. Це те, що відрізняє державу від іншої банди в інших кольорах. Більше нічого.

Коли ти "включаєш" Херсонську область до складу РФ, а потім утікаєш з Херсона, викравши при цьому єнота, ти підкладаєш міну під основи держави.

Коли на сотні кілометрів немає російського прапора, а тільки черепи, V і Z, а ти слухаєш "лєто і арбалєти" як неофіційний гімн Компанії замість гімну РФ, ти підкладаєш міну під її основи.

Коли фото депутатів з кувалдою стає правилом, коли ви регочете з передачі тієї самої кувалди з бутафорською кров’ю до парламенту ЄС, то підкладаєте міну під основи держави.

Коли Уткін (командир ПВК "Вагнер") забиває стрілку кадировцям, бо "ми добре знайомі ще з війни в Чечні" – ну, ти вже починаєш здогадуватися, росіянине?

Насправді не важливо, скільки "Панцирів", "Стріл-10" і Т-72 було в колонах, що йшли на Москву. Вони завжди будуть слабшими за державу, і якщо дати Кремлю час, то він задушить будь-яку кількість бунтівників.

Ось тільки пересічний росіянин учора вже не знав, що таке його держава.

Тому центр Південного угруповання Ростов, який постачає величезний фронт, де штаб Південного округу, здався без жодного пострілу.

Тому захоплено аеродром "Міллерово", де бійці ПВК підсідали в кабіни пілотів.

Тому падали збиті гелікоптери РЕБ, тому удари по нафтобазах у Воронежі "Алігаторами".

Ка-52 бомблять Воронеж ФАБами – мрії здійснюються.

Звідси охоплений вогнем Іл-22М.

Пригожин, щоправда, вибрав евакуацію до Білорусі та виліт до Африки, бо навіть взяття Москви не гарантувало йому життя.

Більшість чиновників і олігархів відлетіли в Пітер під час його походу.

Навіть якби вагнерівці зайняли міністерства і відомства, Останкіно і почали б закликати до перевороту, режим знайшов би з численних бійців Росгвардії, "Ахмад чаю" та інших тих, хто готовий воювати банально за гроші.

Диктуючи уряду і Думі, зустрічаючись із тисячами людей, майже нереально не скуштувати чаю з "Новачком" або не отримати конверт з отрутою.

Але державність і легітимність РФ закінчилися. Це просто клоака з бандами в різних кольорах.

Зняті з фронту, щоб прочитати по складах звернення, похмільні генерали з автоматами на колінах.

Дід з тремтячим підборіддям з екрана смердить страхом – кинув на блокпости дітей і втік на Валдай.

Колишній президент Медведєв, якого розжалували до блогера, чомусь перестав писати про підсвинків.

Бізнес-джети олігархів і сімей міністрів, що летять у Дубай.

Позиції зі строковиками, АГС та екскаваторами в Москві.

За день втрат авіації стільки, скільки країни втрачають за війну, з майже нульовою ефективністю.

Жалюгідне видовище.

Саме так воно й закінчиться – вранці гратимуть бравурні марші, а надвечір усе розповзеться, як гнилий папір.

Але ті, хто улюлюкав і плескав у долоні визволенню зеків з в'язниць, штрафним батальйонам, загороджувальним загонам і вимагав розстрілів, навіть не зрозуміють, що самі зруйнували свою країну.

Уже зруйнували. Усе, що відбувається зараз – лише агонія.

Джерело: пост Данильченка у Facebook.