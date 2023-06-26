"Як ми взагалі до такого докотилися?" У росіян істерика після "термінового" звернення путіна

Росіяни не приховують розчарування

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 26 червня, виступив із позачерговим зверненням до росіян. Втім, попри нагнітання від роспропаганди, насправді воно вийшло не дуже зрозумілим.

У своїй заяві він сухо прокоментував ситуацію із заколотом ПВК "Вагнер" та звинуватив Україну в його організації. Загалом заява путіна тривала близько п’яти хвилин і явно не виправдала очікувань російських глядачів.

Зокрема багато пропагандистів навіть не приховували емоцій і розчарування. Інші ж залишилися в подиві від того, до чого було починати істерику про термінову заяву путіна, якщо по суті він нічого важливого не сказав.

Своє розчарування не приховували і прості росіяни.

Як повідомлялося раніше, виступ путіна стосувався заколоту російської ПВК "Вагнера", яка 23 червня звинуватила міноборони у завданні ударів по місцях їхньої дислокації. 24 червня найманці майже без опору змогли захопити Ростов і Воронеж, та був рушили на Москву.

До російської столиці вони дійти не змогли, оскільки нібито на прохання білоруського диктатора олександра лукашенка ватажок "вагнерівців" євген пригожин погодився "не починати кровопролиття".

До цього путін назвав ЧВК зрадниками, але потім дозволив їм піти до Білорусі. Станом на 26 червня відомо, що табори для розміщення "вагнерівців" почали будувати неподалік Мінська.