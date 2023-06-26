"Как мы вообще до такого докатились?" У россиян истерика после "срочного" обращения путина

Россияне не скрывают разочарования

Российский диктатор владимир путин в понедельник, 26 июня, выступил с внеочередным обращением к россиянам. Впрочем, несмотря на нагнетание от роспропаганды, на самом деле оно получилось не очень внятным.

В своем заявлении он сухо прокомментировал ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер" и обвинил Украину в его организации. В целом заявление путина длилось около пяти минут и явно не оправдало ожиданий российских зрителей.

В частности многие пропагандисты даже не стали скрывать эмоций и разочарования. Другие же остались в недоумении от того, к чему было затевать истерику о срочном заявлении путина, если по сути он ничего важного не сказал.

Свое разочарование не стали скрывать и простые россияне.

Как сообщалось ранее, выступление путина касалось мятежа российской ЧВК "Вагнера", которая 23 июня обвинила минобороны в нанесении ударов по местам их дислокации. 24 июня наемники практически без сопротивления смогли захватить Ростов и Воронеж, а затем двинулись на Москву.

До российской столицы они дойти не смогли поскольку якобы по просьбе белорусского диктатора александра лукашенко главарь "вагнеровцев" евгений пригожин согласился "не начинать кровопролитие".

До этого путин назвал ЧВК предателями, но затем разрешил им уйти в Беларусь. По состоянию на 26 июня известно, что лагеря для размещения "вагнеровцев" начали строить неподалеку от Минска.