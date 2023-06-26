путин признал гибель летчиков после бунта и сделал "вагнеровцам" предложение: главные тезисы из его обращения

Глава кремля упомянул о мятеже "вагнеровцев"

Российский диктатор владимир путин в субботу, 26 июня, обратился к жителям своей страны и рассказал об итогах несостоявшейся "гражданской войны".

"Телеграф" следил за выступлением руководителя страны-агрессора и собрал главные его заявления.

Как и ожидалось, выступление путина коснулось недавнего мятежа главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина.

"Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", — сказал путин.

При этом он отметил, что если бы ситуация дошла бы до эскалации, то мятеж был бы подавлен.

"Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними. Благодарю всех военнослужащих, сотрудников спецслужб, которые встали на пути мятежников", — сказал диктатор, добавив, что убитые "вагнеровцами" летчики "спасли страну".

По его словам, наемники в большинстве своем являются патриотами своей страны, а в их походе на Москву он традиционно обвинил Украину и другие внешние силы.

"Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, их использовали втемную", — сказал путин и предложил им подписать контракты с минобороны или другими силовиками, вернуться домой или же уйти в Беларусь.

Как сообщалось ранее, 24 июня пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву.

Впрочем, на этом все и закончилось, поскольку якобы по просьбе лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие". Стоит отметить, что до этого путин назвал действия пригожина ударом в спину, а также добавил, что предатели ответят перед законом.

По состоянию на 26 июня известно, что лагеря для размещения "вагнеровцев" начали строить неподалеку от Минска.