путін визнав загибель льотчиків після бунту і зробив "вагнерівцям" пропозицію: головні тези з його звернення

Глава кремля згадав про заколот "вагнерівців"

Російський диктатор володимир путін у суботу, 26 червня, звернувся до мешканців своєї країни щодо невдалої "громадянської війни".

"Телеграф" стежив за виступом керівника країни-агресора та зібрав головні його заяви.

Як і очікувалося, виступ путіна торкнувся нещодавнього заколоту ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина.

"Будь-який шантаж, спроби влаштувати внутрішню смуту приречені на провал", — сказав путін.

При цьому він зазначив, що якби ситуація дійшла б до ескалації, то бунт був би подавлений.

"Організатори заколоту, зрадивши країну, зрадили і тих, хто був з ними. Дякую всім військовослужбовцям, співробітникам спецслужб, які стали на шляху бунтівників", — сказав диктатор, додавши, що вбиті "вагнерівцями" льотчики "врятували країну".

За його словами, найманці здебільшого є патріотами своєї країни, а в їхньому поході на Москву він традиційно звинуватив Україну та інші зовнішні сили.

"Переважна більшість бійців "Вагнера" — патріоти Батьківщини, їх використали в темну", — сказав путін і запропонував їм підписати контракти з міноборони або іншими силовиками, повернутися додому або піти до Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 24 червня пригожин звинуватив міноборони росії в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву.

Втім, на цьому все й закінчилося, оскільки нібито на прохання лукашенка той погодився "не розпочинати кровопролиття". Варто зазначити, що до цього путін назвав дії пригожин ударом у спину, а також додав, що зрадники дадуть відповідь перед законом.

Станом на 26 червня відомо, що табори для розміщення "вагнерівців" почали будувати неподалік Мінська.