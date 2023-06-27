Известный украинский блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко ("Ронин") объяснил, о чем говорит российский мятеж "вагнеровцев"

Монополия на насилие, символы государства, границы, легальное принуждение. Это то, что отличает государство от другой банды в других цветах. Больше ничего.

Когда ты "включаешь" Херсонскую область в состав РФ, а затем убегаешь из Херсона, умыкнув при этом енота, ты подкладываешь мину под основы государства.

Когда на сотне километров нет российского флага, а только черепа, V и Z, а ты слушаешь "лето и арбалеты" как неофициальный гимн Компании вместо гимна РФ, ты подкладываешь мину под ее основы.

Когда фото депутатов с кувалдой становится правилом, когда вы хохочете по передаче той же кувалды с бутафорской кровью в парламент ЕС, то подкладываете мину под основы государства.

Когда Уткин (командир ПВК "Вагнер") забивает стрелку кадыровцам, потому что "мы хорошо знакомы еще с войны в Чечне" – ну, ты уже начинаешь догадываться, россиянин?

На самом деле не важно, сколько "Панцирей", "Стрел-10" и Т-72 было в колоннах, шедших на Москву. Они всегда будут слабее государства, и если дать Кремлю время, то он задушит любое количество мятежников.

Вот только рядовой россиянин вчера уже не знал, что такое его государство.

Поэтому центр Южной группировки Ростов, поставляющий огромный фронт, где штаб Южного округа, сдался без единого выстрела.

Поэтому захвачен аэродром "Миллерово", где бойцы ЧВК подсаживались в кабины пилотов.

Поэтому падали сбитые вертолеты РЭБ, поэтому удары по нефтебазам в Воронеже "Аллигаторами".

Ка-52 бомбят Воронеж ФАБами – мечты сбываются.

Отсюда охваченный огнем Ил-22М.

Пригожин, правда, выбрал эвакуацию в Беларусь и вылет в Африку, потому что даже взятие Москвы не гарантировало ему жизнь.

Большинство чиновников и олигархов улетели в Питер во время его похода.

Даже если бы вагнеровцы заняли министерства и ведомства, Останкино и начали призывать к перевороту, режим нашел бы из многочисленных бойцов Росгвардии, "Ахмад чая" и других тех, кто готов воевать банально за деньги.

Диктуя правительству и Думе, встречаясь с тысячами людей, почти нереально не отведать чая с "Новичком" или не получить конверт с ядом.

Но государственность и легитимность РФ закончились. Это просто клоака с бандами в разных цветах.

Снятые с фронта, чтобы прочесть по слогам обращения, похмельные генералы с автоматами на коленях.

Дед с дрожащим подбородком с экрана воняет страхом – бросил на блокпосты детей и убежал на Валдай.

Бывший президент Медведев, разжалованный к блогеру, почему-то перестал писать о подсвинках.

Бизнес-джеты олигархов и семей министров, летающих в Дубай.

Позиции со срочниками, АГС и экскаваторами в Москве.

За день потерь авиации столько, сколько страны теряют за войну, с почти нулевой эффективностью.

Жалкое зрелище.

Именно так и закончится – утром будут играть бравурные марши, а к вечеру все расползется, как гнилая бумага.

Но те, кто улюлюкал и хлопал в ладони освобождению зэков из тюрем, штрафным батальонам, заградительным отрядам и требовал расстрелов, даже не поймут, что сами разрушили свою страну.

Уже разрушили. Все, что происходит сейчас – только агония.

Источник: пост Данильченко в Facebook.