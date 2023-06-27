"Вагнеру" быть, пригожину – нет? Какая судьба ждет путчиста-неудачника после побега из рф

Вожак вагнеровцев стал предателем для своих и врагом для кремля

После неудачного военного путча в россии, который организовал главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, в информационном пространстве Украины и Запада активно обсуждается будущее бывшего "повара" владимира путина. Среди самых популярных сценариев — продолжение карьеры в странах Африки, использование кремлем пригожинских наемников и его самого для наступления на Украину с территории беларуси, а также ликвидация мятежника, бросившего вызов самому путину и показавшему миру слабость его режима.

"Телеграф" обратился к политическим и военным экспертам, чтобы выяснить, какая из этих версий наиболее вероятна в сегодняшних реалиях.

Пригожин совершил "смертный грех"

После побега революционера-неудачника в Беларусь, где ему якобы гарантировали безопасность, и двух суток молчания, за которые в России успели потерять пригожина, он все же вышел на связь и заявил, что у "вагнеровцев" не было цели сбрасывать российское руководство, а причиной похода на москву стало желание минобороны расформировать их структуру.

Тем не менее, если бы главарь ЧВК "Вагнер" больше никогда не появился в публичном пространстве, это мало кого удивило бы, ведь по меркам россии он совершил буквально "смертный грех" — бросил вызов владимиру путину и поставил под угрозу его режим.

В том, что кремль не простит пригожину своего публичного унижения и ликвидирует его, несмотря на "гарантии безопасности" со стороны александра лукашенко, уверена экс-глава московского бюро CNN, исследовательница стран бывшего СССР и эксперт по вопросам россии Джилл Догерти.

"Вполне возможно, что мы увидим, как пригожина убьют в Беларуси. Но это тяжелая дилемма для москвы, потому что пока пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится", — цитирует Догерти CNN.

Аналогичного мнения придерживается и экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник ГУР МО Валерий Кондратюк. По его словам, евгений пригожин должен был погибнуть еще после начала конфликта с минобороны рф, но путину было выгодно, что тот переводил все провалы на фронте на военное руководство россии.

"Относительно пригожина, учитывая мстительность и репутацию путина уничтожать своих врагов, а само слово путина ничего не стоит, ведь он лжец, это приговор, который будет в ближайшее время приведен в исполнение", — заявил Валерий Кондратюк в эфире телемарафона.

На первый взгляд, ликвидация мятежника кажется вполне логичным завершением его бурной военно-политической карьеры. Но следует помнить, что путин отличаются не только своей мстительностью и кровожадностью, но и прагматичностью. По словам политического аналитика Алексея Буряченко, прежде чем стереть с лица Земли живое напоминание своего позора, глава кремля попытается в последний раз использовать его в свою пользу.

"Учитывая политический и репутационный ущерб, который нанес пригожин режиму, его дальнейшая судьба будет роковой и трагической. Другое дело — каким образом кремль использует его за отведенное ему путиным время. Возможно, он сыграет свою роль на выборах, которые состоятся в рф уже в этом году. Кандидат с таким рейтингом, медийностью и риторикой будет очень выгодным. Он может объединить вокруг себя не только радикальный, но и частично оппозиционный электорат. Это будет искусственный кандидат, который, возможно, даже заведет свою партию в госдуму, и которого путин триумфально победит, а после — ликвидирует. Победа над пригожиным может сыграть серьезную роль в перезагрузке путинского режима и запустить новый цикл легитимизации", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, внезапное убийство предводителя ППК "Вагнер" могло бы нанести финансовые потери и другие неприятности российским элитам, ведь евгения пригожина называют "кошельком" и "держателем общака" многих субъектов путинской россии, говорит Алексей Буряченко. По словам политолога, именно "повар" путина использовался кремлем для вывода за границу средств, полученных от реализации коррупционных схем.

"Когда все "ниточки", связывающие пригожина с режимом, будут разорваны, его обязательно ликвидируют", — уверен политический аналитик.

Перед смертью не навоюешься

В течение нескольких последних месяцев главарь "вагнеровцев" всеми силами пытался вывести своих наемников из горячей точки фронта в Украине — Бахмута. Понеся катастрофические потери личного состава, пригожин несколько раз объявлял "взятие" города-крепости и заявлял о выходе с позиций. В последний раз это закончилось перестрелкой между вагнеровцами и регулярными войсками россии с последующим взятием в плен кадрового офицера вс рф.

По одной из версий, курсирующей в информационном пространстве после неудачного военного переворота в рф, за отвод своих бойцов из-под москвы евгений пригожин получил разрешение от минобороны рф больше не участвовать в бахмутской "мясорубке", чтобы сохранить остаток наемников для использования их в деятельности ЧВК в странах Африки или же… наступления на Украину со стороны Беларуси.

Последняя версия слишком похожа на российскую ИПСО, говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, во-первых, в сегодняшних условиях путин не разрешит вывести ни одного бойца с территории россии и не отдаст ни одного автомата на территорию Беларуси. Во-вторых, после согласия на сделку с кремлем через лукашенко, для своих наемников евгений пригожин стал предателем, поэтому собрать вокруг себя бойцов, как это было раньше, у него вряд ли получится.

"Полковник Уткин — реальный основатель ЧВК "Вагнер" — уже собирает оставшихся верным организации вокруг себя, а те, кто сейчас на фронте, подписывают контракты по минобороны рф. Пригожин — сбитый летчик, поэтому мы скорее дождемся его некролога, чем новых достижений", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что вероятное пребывание главаря "вагнеровцев" в Беларуси не на шутку обеспокоило некоторые страны блока НАТО. Так, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Североатлантический альянс "консолидировать" восточный фланг, а также заявил, что Вильнюс выделит дополнительные ресурсы для разведывательных служб для оценки "политических аспектов и аспектов безопасности в Беларуси", пишет "Голос Америки".

В то же время командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что наступление "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси станет для них самоубийством.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто осмеливается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", — цитируют Наева в командовании.

Казнить нельзя сослать

Вероятность того, что путин продолжит использовать пригожина в военных целях, крайне низка. При вышеназванных условиях, главарю "вагнеровцев" остается надеяться лишь на замену казни ссылкой в африканские страны, где он долгое время занимался кровавым "урегулированием конфликтов" между местными кланами, зарабатывая политические очки и немалые средства для своего кремлевского хозяина.

Многочисленными срывами голосований Генассамблеи ООН по признанию россии государством-спонсором терроризма, совершающим геноцид украинского народа, кремль обязан в том числе странам Центральной Африки, руководство которых находится под влиянием Евгения Пригожина, поясняет военно-политический эксперт Украинского института будущего и будущего Совета по вопросам национальной безопасности и обороны, Иван Ступак.

По словам эксперта, дальнейшая судьба пригожина как "полководца", действительно, кажется крайне сомнительной, ведь теперь минобороны рф может повторить попытку рейдерского захвата его ЧВК, сменив предводителя "вагнеровцев" на кого-то более лояльного. Самого же пригожина могут помиловать, сослав в Африку.

"По всей вероятности, владимир путин может продолжать использовать мятежника для "обработки" африканских лидеров в политических целях и для зарабатывания денег в Центральной Африке. Пригожин обеспечивает поддержку путинского режима и является серьезным геополитическим рычагом для россии. Единственный вопрос, способен ли путин хотя бы частично простить предательство", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Иван Ступак отмечает: несмотря на заявления кремлевского спикера Пескова, уголовное дело в отношении ЧВК "Вагнер" до сих пор не закрыто. Более того, в окружении путина уже звучат тезисы о том, что глава рф не давал мятежнику никаких гарантий безопасности, это сделал лукашенко, а значит, и моральных обязательств перед пригожиным путин не имеет.

"Если путин все же решит оставить пригожина живым, он будет держать его "на мушке", и никакие обещания от лукашенко его не остановят. Самопровозглашенный президент РБ и сам это прекрасно понимает, а если ликвидация все же произойдет, он всегда сможет переложить ответственность за нее на украинские спецслужбы", — объясняет эксперт.