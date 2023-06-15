В россии объявили о "выборах" на оккупированных территориях Украины: названа дата

Жители захваченных районов будут якобы выбирать "депутатов представительных органов".

Российский ЦИК официально назначил незаконные "выборы" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщают росСМИ.

Проведение этого фарса назначено на 10 сентября.

В этот же день псевдовыборы пройдут и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в ЦИК россии, жители захваченных районов якобы будут выбирать "депутатов представительных органов".

На 10 сентября назначены выборы различного уровня и в самой россии, включая довыборы депутатов госдумы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах.

Отметим, после объявления об аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на "основании" псевдореферендумов в сентябре 2022 года кремль всерьез стал готовить проведение выборов "народных советов", которые должны легитимизировать оккупационную власть во внутриполитической жизни рф.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, зачем президенту россии владимиру путину очередной политический фарс на украинских территориях — псевдовыборы в оккупированных регионах. На сегодняшний день во всех четырех частично подконтрольных россии областях Украины действует военное положение. С точки зрения законодательства, проведение выборов до его завершения невозможно.