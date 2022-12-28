Захватническая агония: зачем путину выборы в оккупированных регионах Украины

Очередной кремлевский фарс запланирован на осень 2023 года

Кремль настроен провести незаконные местные "выборы" во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. По сообщению "Ведомостей", несмотря на действующее в регионах военное положение, российские власти уже начали подготовку к фейковому голосованию, запланированному на осень следующего года.

"Телеграф" выяснял, зачем владимиру путину очередной политический фарс на украинских территориях.

Голосование при любых условиях

На сегодняшний день во всех четырех частично подконтрольных россии областях Украины действует военное положение. С точки зрения законодательства, проведение выборов до его завершения невозможно. Однако в кремле не планируют отказываться от своих намерений, даже если для этого придется изменить законы.

По информации российских журналистов, ссылающихся на источники в правящей партии "Единая россия" и оккупационных властях одного из регионов, управление президента рф по вопросам внутренней политики уже начало консультации с юристами по решению этой проблемы.

"Сейчас это главная задача управления, как и интеграция территорий", – говорит инсайдер.

Также он сообщил, что кандидатов в "депутаты" и "губернаторы" начнут искать уже в ближайшие месяцы среди местного населения — политиков и общественных деятелей,

"Таких не всегда просто найти", – говорит источник, близкий к госдуме рф.

Следует отметить, что главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин анонсировал предстоящие выборы еще в октябре, заявив, что победа у них должна быть за "единороссами".

"В 2023 году будет единый день голосования. У нас, как и в других регионах россии, состоятся выборы на всех уровнях власти. Особое внимание будет уделено работе депутатов местных советов. Члены партии "Единая Россия" должны получить большинство мест во всех выборных органах и лидирующую позицию. Дорогие друзья, это уже задача", — заявил предатель.

Цель выборов – легитимизация аннексии

Проведение фейковых "референдумов" и "выборов" на оккупированных территориях уже привычная стратегия российской власти. В свое время именно с этого началась аннексия и создание т.н. "Л/ДНР". После полномасштабного вторжения в Украину и захвата новых территорий, в конце сентября 2022 года кремль организовал "референдумы" в оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Правда, результаты голосований о создании псевдореспублик, как и последующий фарс с подписанием закона о "присоединении" их к россии, не были признаны ни одной цивилизованной страной мира. Кроме того, фейковые "референдумы" никоим образом не спасли кремль от потери контроля над Херсоном и рядом других населенных пунктов, освобожденных ВСУ уже после их т.н. "вхождения" в состав российской федерации.

Проведение подобных кампаний в регионах, где продолжаются активные боевые действия, на первый взгляд кажется бессмысленным, однако кремль возлагает на них большие надежды.

Первой и главной целью т.н. "выборов" на оккупированных территориях — легитимизация аннексии и интеграция захваченных регионов в российское правовое поле, считает народный депутат Украины VIII созыва, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов.

"В россии определен единый день голосования, когда избирательные кампании будут проводиться по всей территории рф. Организуя "выборы" на оккупированных территориях Украины, кремль делает их частью внутренних политических процессов, а демонстрация якобы высокой явки граждан, по их расчетам, должна способствовать легитимизации "присоединения" этих территорий к россии", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам политика, победители "голосования" будут определены заранее, ведь эти "выборы" носят сугубо демонстрационный характер. Путину необходимо показать как российской публике, так и Западу, что россия пришла на эти территории навсегда.

Второй причиной проведения политического фарса на захваченных территориях является незаконная паспортизация населения. Выборы могут стать поводом к ускоренной раздаче российских документов.

"Местные жители не изъявляют желания их получать, ведь для мужчин это будет означать воинскую обязанность перед россией. Вероятно, перед выборами на оккупированных территориях проведут кампанию по выдаче паспортов, заявив, что принять участие в голосовании смогут только граждане рф", — объясняет Игорь Попов.

Данная версия подтверждается новым указом владимира путина, в котором он утвердил порядок представления жителями "новых регионов россии" заявлений на получение российского паспорта и отказ от гражданства Украины. Также в документе определен порядок заявлений о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином рф. Установленные правила будут распространяться только на жителей "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей или ранее проживавших там.

Третьей причиной проведения фейковых "выборов" является желание кремля заложить фундамент для конфликтной ситуации с Украиной в будущем, считает политконсультант, президент агентства исследований и аналитики "RADA" Дмитрий Васильев.

"В россии прекрасно понимают, что эти территории обязательно будут деоккупированы силами украинской армии, как это уже произошло с Херсоном. Несмотря на это, сегодняшняя интеграция регионов в российское правовое поле в будущем станет поводом обвинить Украину в оккупации "российских территорий" и начать новое вторжение для "освобождения" этих территорий", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что накануне проведения т.н. "референдумов" на оккупированных территориях в сентябре 2022 года в украинском информационном пространстве активно обсуждали риски деоккупации этих регионов после "присоединения" их к россии. Ведь в рф непрозрачно намекали, что атаки этих территорий со стороны ВСУ теперь будут восприниматься как нападение на рф, и могут спровоцировать тяжелые последствия вплоть до применения россией ядерного оружия. Однако опыт освобождения Херсона показал, что угрозы кремля в очередной раз оказались беззубыми.

Решение российских властей о проведении выборов на территориях, за которые до сих пор ведутся ожесточенные бои, носит также пропагандистский характер. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают: путин обеспокоен отсутствием поддержки войны в Украине среди элит. В частности, отвечая на вопросы журналистов об отношении граждан к т.н. "СВО", диктатор отметил, что 99,9% россиян пожертвуют всем ради "родины", однако в россии есть люди, которые действуют исключительно в своих интересах, выводят российские деньги "за борт" и представляют опасность для россии.

Вероятно, по мнению хозяина кремля, имитация политической интеграции оккупированных территорий в рф должна успокоить представителей российского бизнеса, несущих значительные потери из-за западных санкций, и создать видимость, что "все идет по плану".

Трудности на местах

Кроме действия военного положения, которое делает невозможным законное проведение выборов на оккупированных территориях, сложности с установлением новой "власти" в захваченных областях могут возникнуть и из-за нехватки кадров среди местного населения.

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, на оккупированных территориях, особенно в Херсонской и Запорожской областях, наблюдается дефицит коллаборантов.

"По возвращении Украиной контроля над северными областями, Харьковской областью и Херсоном жители других регионов понимают, что оккупация временная. Так что, если после освобождения этих областей они хотят остаться на Родине – участвовать в этом фарсе нельзя. За сотрудничество с захватчиками придется или отвечать перед украинским законом, или убегать в россию", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

На Донбассе ситуация с кадровым голодом во "власти" несколько иная — там выборы проводились неоднократно, однако сегодня фиксируют большие потери среди населения и массовый отток граждан из горячих точек. Такие условия чреваты серьезными проблемами системе управления в этих регионах.

Поиск коллаборантов для участия в выборах осложняется недоверием российской власти к местным жителям. Дефицит кандидатов, вероятно, будут компенсироваться за счет десятков российских чиновников, уже откомандированных в Украину, считает Владимир Фесенко.

"Во время гибридной войны на Донбассе, когда создавали так называемые "народные республики", должности там тоже занимали россияне — Гиркин, Бородай и другие. Но позже формальную власть все же отдали местным. В случае с Херсонской и Запорожской областями кремль не пойдет". на такой риск — в этих регионах мощное украинское влияние, которого так боятся оккупанты. Тотальное недоверие кремля к местному населению лишний раз подтверждает, что они и сами чувствуют себя на этой земле не освободителями, а захватчиками", — отметил политолог.

Кем бы ни считали себя россияне, и какие бы планы ни строили по временно оккупированным территориям, последнее слово в этом вопросе остается за украинской армией, которая приближает день освобождения всех украинских городов от российского нашествия, независимо от того, сколько фейковых голосований там проведет агрессор. .