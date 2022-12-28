Загарбницька агонія: навіщо путіну вибори в окупованих регіонах України

Черговий кремлівський фарс заплановано на осінь 2023 року

Кремль налаштований провести незаконні місцеві "вибори" в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. За повідомленням "Ведомостей", попри діючий в регіонах воєнний стан, російська влада вже почала підготовку до фейкового голосування, запланованого на осінь наступного року.

"Телеграф" з'ясовував, навіщо володимиру путіну черговий політичний фарс на українських територіях.

Голосування за будь-яких умов

Станом на сьогодні у всіх чотирьох частково підконтрольних росії областях України діє воєнний стан. З точки зору законодавства, проведення виборів до його завершення неможливе. Проте у кремлі не планують відмовлятися від своїх намірів, навіть якщо для цього доведеться змінити закони.

За інформацією російських журналістів, які посилаються на джерела в правлячій партії "Єдина росія" та окупаційній владі одного з регіонів, управління президента рф із питань внутрішньої політики вже почало консультації з юристами щодо вирішення цієї проблеми.

"Зараз це головне завдання управління, як і інтеграція територій", – каже інсайдер.

Також він повідомив, що кандидатів у "депутати" та "губернатори" почнуть шукати вже найближчими місяцями серед місцевого населення — політиків і громадських діячів,

"Таких не завжди просто знайти", – каже джерело, близьке до держдуми рф.

Варто зазначити, що ватажок т.зв. "ДНР" Денис Пушилін анонсував майбутні вибори ще у жовтні, заявивши, що перемога у них має бути за "єдиноросами".

"2023 року буде єдиний день голосування. У нас, як і в інших регіонах рф, відбудуться вибори на всіх рівнях влади. Особливу увагу буде приділено роботі депутатів місцевих рад. Члени партії "Єдина росія" мають отримати більшість місць у всіх виборних органах і лідируючу позицію. Дорогі друзі, це вже завдання", — заявив зрадник.

Мета виборів — легітимізація анексії

Проведення фейкових "референдумів" і "виборів" на окупованих територіях — вже звична стратегія російської влади. Свого часу саме з цього почалася анексія Криму та створення т.зв. "Л/ДНР". Після повномасштабного вторгнення в Україну та захоплення нових територій, наприкінці вересня 2022 кремль організував "референдуми" в окупованих районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Щоправда, результати голосувань про створення псевдореспублік, як і подальший фарс з підписанням закону про "приєднання" їх до рф, не були визнані жодною цивілізованою країною світу. Крім того, фейкові "референдуми" жодним чином не врятували кремль від втрати контролю над Херсоном і низкою інших населених пунктів, звільнених ЗСУ вже після їхнього т.зв. "входження" до складу російської федерації.

Проведення подібних кампаній в регіонах, де тривають активні бойові дії, на перший погляд здається безглуздим, проте кремль покладає на них великі сподівання.

Першою і головною метою т.зв. "виборів" на окупованих територіях є легітимізація анексії та інтеграція захоплених регіонів у російське правове поле, вважає народний депутат України VIII скликання, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов.

"В росії визначено єдиний день голосування, коли виборчі кампанії будуть проводитися по всій території рф. Організуючи "вибори" на окупованих територіях України, кремль робить їх частиною внутрішніх політичних процесів, а демонстрація нібито високої явки громадян, за їхніми розрахунками, має сприяти легітимізації "приєднання" цих територій до рф", — каже експерт у коментарі "Телеграфу".

За словами політика, переможців "голосування" буде визначено заздалегідь, адже ці "вибори" носять суто демонстраційний характер. Путіну необхідно показати як російській публіці, так і Заходу, що рф прийшла на ці території назавжди.

Другою причиною для проведення політичного фарсу на захоплених територіях є незаконна паспортизація населення. Вибори можуть стати приводом для прискореної роздачі російських документів.

"Місцеві жителі не виявляють бажання їх отримувати, адже для чоловіків це буде означати військовий обов'язок перед росією. Ймовірно, перед виборами на окупованих територіях проведуть кампанію з видачі паспортів, заявивши, що взяти участь у голосуванні зможуть лише громадяни рф", — пояснює Ігор Попов.

Дана версія підтверджується новим указом володимира путіна, в якому він затвердив порядок подання жителями "нових регіонів рф" заяв на отримання російського паспорта та відмову від громадянства України. Також у документі визначено порядок заяв про визнання дитини, яка не досягла 14 років, громадянином рф. Встановлені правила поширюватимуться лише на жителів "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей або тих, хто раніше проживав там.

Третьою причиною проведення фейкових "виборів" є бажання кремля закласти фундамент для конфліктної ситуації з Україною в майбутньому, вважає політконсультант, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "RADA" Дмитро Васильєв.

"В росії чудово розуміють, що ці території неодмінно будуть деокуповані силами української армії, як це вже сталося з Херсоном. Попри це, сьогоднішня інтеграція регіонів у російське правове поле у майбутньому стане приводом звинуватити Україну в окупації "російських територій" і почати нове вторгнення для "звільнення" цих територій", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що напередодні проведення т.зв. "референдумів" на окупованих територіях у вересні 2022 року, в українському інформаційному просторі активно обговорювали ризики деокупації цих регіонів після "приєднання" їх до рф. Адже в росії непрозоро натякали, що атаки ЗСУ на ці території відтепер сприйматимуть як напад на рф, і можуть спровокувати важкі наслідки аж до застосування росією ядерної зброї. Проте досвід звільнення Херсона показав, що погрози кремля в черговий раз виявилися беззубими.

Рішення російської влади про проведення виборів на територіях, за які досі точаться запеклі бої, носить також пропагандистський характер. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають: путін стурбований відсутністю підтримки війни в Україні серед еліт. Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про ставлення громадян до т.зв. "СВО", диктатор зазначив, що 99,9% росіян пожертвують усім заради "батьківщини", проте в росії є люди, які діють виключно у своїх інтересах, виводять російські гроші "за борт" і становлять небезпеку для рф.

Певно, на думку хазяїна кремля, імітація політичної інтеграції окупованих територій в рф має заспокоїти представників російського бізнесу, які несуть значні втрати через західні санкції, і створити видимість, що "все йде за планом".

Труднощі на місцях

Окрім дії воєнного стану, який унеможливлює законне проведення виборів на окупованих територіях, складнощі з встановленням нової "влади" в захоплених областях можуть виникнути і через брак кадрів серед місцевого населення.

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенко, на окупованих територіях, особливо в Херсонській та Запорізькій областях, спостерігається дефіцит колаборантів.

"Після повернення Україною контролю над північними областями, Харківщиною та Херсоном жителі інших регіонів розуміють, що окупація тимчасова. Тож, якщо після звільнення цих областей вони хочуть залишитись на Батьківщині – брати участь у цьому фарсі не можна. За співпрацю із загарбниками доведеться або відповідати перед українським законом, або тікати у росію", — пояснює політолог в коментарі "Телеграфу".

На Донбасі ситуація з кадровим голодом у "владі" дещо інша – там вибори проводили неодноразово, проте сьогодні фіксують великі втрати серед населення та масовий відтік громадян з гарячих точок. Такі умови загрожують серйозними проблемами системі управління в цих регіонах.

Пошук колаборантів для участі у виборах ускладнюється й недовірою російської влади до місцевих жителів. Дефіцит кандидатів, ймовірно, компенсуватимуть за рахунок десятків російських чиновників, яких вже відрядили в Україну, вважає Володимир Фесенко.

"Під час гібридної війни на Донбасі, коли створювали т.зв. "народні республіки", посади там теж обіймали росіяни – Гіркін, Бородай та інші. Але пізніше формальну владу все ж віддали місцевим. У випадку з Херсонською та Запорізькою областями кремль не піде на такий ризик — у цих регіонах є потужний український вплив, якого так бояться окупанти. Тотальна недовіра кремля до місцевого населення зайвий раз підтверджує, що вони й самі відчувають себе на цій землі не визволителями, а загарбниками", — зазначив політолог.

Ким би не вважали себе росіяни, і які б плани не будували щодо тимчасово окупованих територій, останнє слово у цьому питанні залишається за українською армією, яка невпинно наближає день звільнення усіх українських міст від російської навали, незалежно від того, скільки фейкових голосувань там проведе агресор.