У росії оголосили про "вибори" на окупованих територіях України: названо дату

Жителі захоплених районів нібито вибиратимуть "депутатів представницьких органів"

Російська ЦВК офіційно призначила незаконні "вибори" на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Проведення цього фарсу призначено на 10 вересня.

Цього ж дня псевдовибори відбудуться і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомили у ЦВК росії, мешканці захоплених районів нібито обиратимуть "депутатів представницьких органів".

На 10 вересня призначено вибори різного рівня і в самій росії, включаючи довибори депутатів держдуми, вибори глав 26 регіонів федерації та депутатів законодавчих (представницьких) органів державної влади у 16 суб’єктах.

Зазначимо, після оголошення про анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на "підставі" псевдореферендумів у вересні 2022 року кремль серйозно став готувати проведення виборів "народних совєтов", які повинні легітимізувати окупаційну владу у внутрішньополітичному житті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясовував, навіщо президенту росії володимиру путіну черговий політичний фарс на українських територіях — псевдовибори в окупованих регіонах. На сьогоднішній день у всіх чотирьох частково підконтрольних росії областях України діє військовий стан. З погляду законодавства проведення виборів до його завершення неможливе.