"Мирные переговоры" путина: США дали совет африканским лидерам

В США напомнили лидерам Африки, что россия устроила обстрел Киева во время их визита

В США посоветовали африканским странам не верить заявлениям российского руководства о желании провести "мирные переговоры" по завершению войны против Украины, а вместо этого обратить внимание на действия оккупационных войск.

Как информирует Укринформ, об этом рассказал во время брифинга заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

"Действия говорят за себя громче, чем слова", — сказал он.

Представитель Вашингтона также напомнил, что африканским лидерам во время визита в Киев пришлось сидеть в бомбоубежище, потому что россия устроила массированный ракетный обстрел.

"По действиям россии, которая целит по гражданской и энергетической инфраструктуре, по многоквартирным домам, больницам, вполне понятно, что она не имеют существенного интереса к установлению мира и прекращению этой войны", — добавил Пател.

Как сообщалось ранее,16 июня, состоялся визит в Украину большой африканской делегации сразу нескольких стран. Африканские лидеры привезли план мирных переговоров с россией, который состоит из 10 пунктов.