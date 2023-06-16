"Мирный план" путина для лидеров Африки: в сети оценили ракетный удар по Киеву

Россияне ракетами решили встретить его "мирную инициативу" президента ЮАР

Российские оккупанты запустили ракеты в сторону Киевщины, когда в столице сегодня с рабочим визитом находится президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие официальные лица.

На такое "совпадение" уже успели обратить внимание в сети. Так, украинский активист и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале написал пост об этом и отметил, что захватчики таким образом решили встретить "мирную инициативу" лидера ЮАР.

"В столице сейчас президент ЮАР, вот как раз россияне ракетами решили встретить его "мирную инициативу". В Киеве сейчас также премьер-министр Египта. Египет хочет в пророссийский БРИКС. Вот русские как раз ему приглашение отправили", — написал он.

Также высказался насчет ракетной атаки в этот день высказался украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский. Он отметил, что россия в очередной раз продемонстрировала, что с ней никаких переговоров быть не может.

"Сегодня в Киев с мирными инициативами приехали лидеры ЮАР и Египта, которые хотят быть посредниками на переговорах с рф. В этот момент россия нанесла по Киеву удар "Калибрами". В Киевской области гремят взрывы — работает ПВО. Спасают президента ЮАР от ракет его российских партнеров. Еще одно доказательство того, что в Москве сидят абсолютно упоротые, невменяемые маньяки, всякие переговоры с которыми не имеют смысла. У них не с Украиной проблемы. Они в принципе конченые", — подчеркнул блогер.

Тут же популярный блогер и бизнесмен Роман Шрайк дал оценку действиями путина и его армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отреагировал на ракетную атакую во время приезда делегации.

"путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: россия хочет больше войны, а не мира", — написал министр.

В то же время пользовали сети активно комментируют выходку россиян.

Отметим, что сегодня в Киев прибыли также: президент Замбии Хакаинде Хичиллема, президент Коморских Островов Азали Ассумани (сейчас он возглавляет Африканский Союз). Также в столице находится премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. 17 июня делегация планирует отправиться в Санкт-Петербург на встречу с путиным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков выдал новые нелепые и крайне циничные заявления о войне в Украине.