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Назревает скандал: стали известны имена украинских пленных, переданных рф Венгрии

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Венгрии удерживают украинских военнопленных Новость обновлена 16 июня 2023, 10:49
В Венгрии удерживают украинских военнопленных. Фото Коллаж "Телеграфа"

Были установлены фамилии наших героев и маршрут их перемещения в Венгрию

На территории Венгрии было установлено местонахождение 11 украинских военных, которых россия после взятия в плен удерживает на территории Венгрии. О семи из них у Украины ранее вообще не было никаких сведений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

"Благодаря слаженной работе команды Уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор содержала как военнопленных. В настоящее время установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, уведомлены их родственники и соответствующие правоохранительные органы", — сказал он.

По словам Котенко, до сих пор о 7 из 11 граждан, которых нашли на территории Венгрии, вообще не было никаких сведений. Отмечается, что до возвращения на территорию Украины эти воины будут считаться в специальном реестре как пропавшие без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилась информация о планах русской православной церкви передать Венгрии некоторых украинских военнопленных. Однако с украинской стороной такое решение никак не было согласовано. В Главном управлении разведки Украины заявили, что подтвердить эту информацию не могут.

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#Украина #Венгрия #Военные #Плен #Олег Котенко