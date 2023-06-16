Назріває скандал: стали відомі імена українських полонених, переданих рф Угорщині

Були встановлені прізвища наших героїв та маршрут їхнього переміщення до Угорщини

На території Угорщини було встановлено місцеперебування 11 українських військових, яких росія після взяття в полон утримує на території Угорщини. Про сім із них Україна раніше взагалі не було жодних відомостей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини наразі перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених. Наразі встановлені прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідних правоохоронних органів", — сказав він.

За словами Котенка, досі про 7 із 11 громадян, яких знайшли на території Угорщини, взагалі не було жодних відомостей. Зазначається, що до повернення на територію України ці воїни рахуватимуться у спеціальному реєстрі як зниклі безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася інформація про плани руської православної церкви передати Угорщині деяких українських військовополонених. Проте з українською стороною таке рішення не було погоджено. У Головному управлінні розвідки України заявили, що підтвердити цю інформацію не можуть.