У росії погрожують українським захисникам в’язницею строком від 15 років до довічного ув’язнення

У росії відбувся "суд" над бійцями батальйону "Азов", які обороняли Маріуполь та потрапили в полон до окупантів у травні 2022 року. Йдеться про 22 українських військовополонених.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє Associated Press.

Фото — Associated Press

Так, влада країни-агресора визнала "Азов" терористичною організацією, українських захисників звинувачують в участі в акціях по поваленні "влади" у так званій "днр".

"У разі визнання їх винними, "азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув’язнення", — пише видання.

Також AP додає, що з 24 осіб, яким у росії були пред’явлені звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. Серед 22 осіб, яких окупанти мають намір судити, вісім жінок. Вони, як повідомляється, працювали кухарями у батальйоні "Азов".

Фото — Associated Press

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 травня Україна повернула додому 45 захисників маріупольської "Азовсталі". Серед звільнених також є десятеро офіцерів. Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що серед цих людей є також боєць, який потрапив у полон під час Широкинської операції у 2015 році. Він був у полоні 2,5 року, потім був звільнений і повернувся знову захищати свою країну. Однак після боїв за Маріуполь він знову опинився у ворожому полоні.