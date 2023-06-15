В рф грозят украинским защитникам тюрьмой сроком от 15 лет вплоть до пожизненного заключения

В россии состоялся "суд" над бойцами батальона "Азов", которые обороняли Мариуполь и попали в плен к оккупантам в мае 2022 года. Речь идет о 22 украинских военнопленных.

Об этом сегодня, 15 июня, сообщает Associated Press.

Фото - Associated Press

Так, власти страны-агрессора признали "Азов" террористической организацией, украинских защитников обвиняют в участии в акциях по свержению "власти" в так называемой "днр".

"В случае признания их виновными, "азовцам" грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения", — пишет издание.

Также AP добавляет, что из 24 человек, которым в рф были предъявлены обвинения, двоих обменяли на российских военнопленных. В числе оставшихся 22 человек, которых оккупанты намерены судить, восемь женщин. Они, как сообщается, работали поварами в батальоне "Азов".

Фото - Associated Press

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 мая Украина вернула домой 45 защитников мариупольской "Азовстали". Среди освобожденных также есть десять офицеров. Кроме того руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что в числе этих людей есть также боец, который попал в плен во время Широкинской операции в 2015 году. Он находился в плену 2,5 года, затем был освобожден и вернулся вновь защищать свою страну. Однако после боев за Мариуполь он снова оказался во вражеском плену.