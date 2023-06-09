Скандал із РПЦ, Угорщиною та полоненими українцями: МЗС викликало на килим угорського посла

Інформацію про передачу Угорщини українців, які перебувають у полоні у росіян, прокоментували у МЗС України. Там наголосили, що наша країна завжди рада, коли звільняють наших громадян, але те, що це сталося за спиною у офіційного Києва, там не вітають. Тому в МЗС України 9 червня було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

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