Скандал с РПЦ, Венгрией и пленными украинцами: МИД вызвал на ковер венгерского посла

РПЦ передала Венгрии украинских пленных без ведома Украины

Информацию о передаче Венгрии украинцев, которые находились в плену россиян, прокомментировали в МИД Украины. Там отметили, что наша страна всегда рада, когда освобождают наших граждан, но то, что это произошло за спиной у официального Киева, там не приветствуют. Поэтому в МИД Украины 9 июня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Детали: в сеть просочилась информация о том, что РПЦ решила передать украинских пленных венгерского происхождения Венгрии. Позже этого подтвердили в венгерском правительстве.

В МИД отметили, что украинская сторона не была проинформирована о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. А информацию об этом удалось получить уже по факту из заявления вице-премьер-министра Венгрии. Как стало известно, речь идет об 11 украинцах венгерского происхождения.

Исходя из всего вышесказанного, В МИД Украины решили пригласить временного поверенного Венгрии для предметного разговора.

"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", — говорит Николенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Венгрия снова подыгрывает кремлю. Её правительство страны опубликовало странную карту Украины.

Также мы сообщали, что Венгрия поставила очередную подножку Украине.