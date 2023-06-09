Путинская церковь решила передать украинских пленных Венгрии: что говорят в ГУР

С украинской стороной такие действия не были согласованы

Русская православная церковь якобы планирует передать Венгрии часть украинских пленных. В Главном управлении разведки Украины сейчас проверяют этот факт. Подтверждений этому заявлению нет.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны и Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, пишет РБК-Украина.

"Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных, в том числе информацию, появившуюся на сайте так называемой РПЦ. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных", — сказал он.

Украинский МИД связался с венгерскими коллегами — с дипломатами Венгрии в Киеве и москве, а также с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. Никто из них не подтвердил данную информацию. Ее также не подтверждают и международные структуры, в частности, Комитет красного креста.

"К тому же, кроме собственно так называемой РПЦ, действующей на территории государства-агрессора, никакие другие условно официальные структуры российской федерации не обнародовали и не подтверждали данные о якобы передаче другой стране наших военнопленных", — добавил Юсов.

По словам представителя ГУР, в данном случае либо информация вовсе не соответствует действительности, либо речь шла о какой-то спецоперации или сотрудничестве с участием определенных неофициальных структур, которые нельзя называть. На данный момент проводится проверка, состоялась ли такая передача на самом деле.

Андрей Юсов говорит о том, что Главное управление разведки имело информацию о спецоперации, информационно-психологической операции, которую российские спецслужбы готовили с участием религиозной организации РПЦ.

"Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС. К сожалению, российская федерация продолжает использовать наиболее чувствительные темы, в том числе судьбы военнопленных не для решения гуманитарных вопросов и выполнения международных обязательств, а для проведения отдельных информационно-психологических операций", — подчеркнул Юсов.

Он добавил, что единственный орган, который уполномочен заниматься обменом и возвращением украинских военнопленных — это Координационный штаб по обращению с военнопленными, отвечающий Женевским конвенциям. Такая же структура действует и на территории россии, но от нее в этой ситуации не было никакой активности.

Также Юсов подчеркивает, что большая часть украинских защитников, которые сейчас пребывают в плену, считают себя православными.

"И мы надеемся и настаиваем на том, что должно быть равно равное отношение ко всем военнопленным, независимо от их религиозного вероисповедания, этнического или регионального происхождения. Собственно, именно такой цивилизованный подход демонстрирует сегодня Украина на выполнение международного гуманитарного права", — подытожил представитель ГУР.

В то же время, как сообщает венгерское издание ATV, вице-премьер Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных. В комментарии изданию он отказался давать какие-либо подробности, но подчеркнул, что это "жест Русской православной церкви в отношении Венгрии и эти люди обязаны ей за свою свободу".

"Это мой человеческий и патриотический долг", – заявил Шемьен о своей роли в координации перевозки 11 военнопленных в Венгрию.

Отметим, что ранее издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, опубликовало информацию о том, что РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) собирается передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. Посредниками должны якобы стать благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров. Однако передача никак не была согласована с украинской стороной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что очередной большой обмен пленными состоялся 25 мая. Из российского плена удалось освободить 108 украинских защитников.