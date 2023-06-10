Скандал із видачею полонених українців Угорщині: військовий пояснив хитрий план кремля

Путін намагається через Орбана "розкачати" НАТО

Наша сусідка Угорщина постійно проводить проросійську політику, намагаючись "вставляти ціпки в колеса" як європейським прагненням України, так і своїм партнерам по НАТО. Будапешт постійно блокує важливі для Альянсу рішення, які мали б зробити його життєздатнішими, але роблять такими ворогів блоку.

"Останньою краплею", яка переповнила чашу терпіння українського МЗС, стала передача угорській стороні 11 українських військовополонених із Закарпаття, адже де-факто передача полонених будь-якій третій стороні суперечить Женевській конвенції.

Про те, чим викликано таку політику Угорщини в цьому конкретному випадку, і в цілому по Україні, "Телеграфу" пояснив офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

На його думку, причина полягає в тому, що кремль продовжує використовувати угорську "карту" для того, щоб послабити НАТО і нашкодити Україні як на міжнародній арені, так і у військовому плані.

Мирослав Гай звертає увагу на той факт, що Угорщина – країна НАТО – організації, де всі рішення ухвалюються консенсусно, і її протистояння іншим членам блоку може дуже ускладнити життя і самому Альянсу, і ускладнити рішення щодо України (заблокувати певні резолюції).

"На мою думку, Угорщина є чи не єдиною країною НАТО, яка на регулярних засадах блокує майже всі рішення щодо України", — зазначає Мирослав Гай.

Також офіцер ВСУ нагадав, що раніше політична еліта Угорщини разом із їх прем’єр-міністром Віктором Орбаном неодноразово висловлювалися з приводу претензій на українське Закарпаття, щодо "утисків угорців" у Закарпатській області тощо.

"Більше того, — продовжує він, — Угорщина незаконно через свої амбасади роздавала українцям угорські паспорти на Закарпатті, нав’язує там і тактику м’якої сили у вигляді пропаганди угорської мови, зокрема, у дитячих садках. Роблять вони це грамотно: пропонують дитсадкам Закарпаття гранти. Мовляв, ми вам безкоштовно забезпечуємо ремонт будівель чи навчальні матеріали, але з угорською мовою ”.

За словами Мирослава Гая, таку робота Угорщина веде постійно.

Але в даному випадку за її спиною явно видно "вуха кремля". Адже якщо зараз залучити угорців до скандалу з порушенням Женевської конвенції, то це однозначно спричинить конфлікт усередині країн Альянсу. Іншими словами, пам’ятаючи про те, що рішення в НАТО ухвалюються консенсусно, можна зрозуміти, чим може обернутися "угорський демарш" для інших членів блоку.

Тому від такого кроку у виграші крім Будапешта явно залишиться росія. Тим більше, що країна-агресор і раніше проводила на Закарпатті низку ІПСО, використовуючи спецслужби та агентів впливу. Метою подібних дій намагання було пересварити Україну та Угорщину на рівні громадянського суспільства. Так, кілька років тому за гроші кремля "найняли радикального хлопця з Європи, котрий коктейлем молотова підпалив угорський культурний центр в Ужгороді".

"А потім все це розносилося угорськими ЗМІ, щоб показати, мовляв, наскільки українці не люблять угорців і наскільки нетерпимо до них ставляться, — пояснює керівник БФ. — Більше того, неодноразово руйнувалися пам’ятники, зокрема, могили на цвинтарях, і угорські, і українські. Був випадок, коли у Берегові здійснили провокацію зі зривом угорського прапора та з тупцюванням прапора".

"Все це робиться росією, щоб посилити протиріччя, які іноді виникали між Угорщиною та Україною. Хочуть постійно використовувати Угорщину, щоб там і громадська думка була на боці проросійської позиції, щоб користуватися угорцями як запобіжником щодо деяких рішень НАТО щодо України", — резюмує він.

Офіцер ВСУ також нагадав, що "не секрет, росія підкуповує деяких європейських політиків для шкоди Україні, оскільки росія не має практично союзників". У Франції – Ле Пен, Угорщини – Орбан тощо. Тому зовнішня політика Угорщини щодо війни та України є зрозумілою.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну практику з "арсеналу" угорських політиків: блокування санкцій проти Росії та дозволів на імпорт українського продовольства.