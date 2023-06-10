Скандал с выдачей пленных украинцев Венгрии: военный пояснил хитрый план кремля

путин пытается через Орбана "раскачать" НАТО

Наша соседка Венгрия постоянно пытается проводить пророссийскую политику, пытаясь "вставлять палки в колеса" как европейским устремлениям Украины, так в своим партнерам по НАТО. Будапешт постоянно блокирует важные для Альянса решения, которые должны были бы сделать его более жизнеспособными, но делают такими врагов блока.

"Последней каплей", переполнившей чашу терпения украинского МИДа, стала передача венгерской стороне 11 украинских военнопленных из Закарпатья, ведь де-факто передача пленных любой третьей стороне противоречит Женевской конвенции.

О том, чем вызвана такая политика Венгрии в этом конкретном случае, и в целом по Украине, "Телеграфу" пояснил офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

По его мнению причина – в том, что кремль продолжает использовать венгерскую "карту" для того, чтобы ослабить НАТО и навредить Украине как на международной арене, так и в военном плане.

Мирослав Гай обращает внимание на тот факт, что Венгрия — страна НАТО – организации, где все решения принимаются консенсусно, и ее противостояние другим членам блока может очень осложнить жизнь и самому Альянсу, и усложнить решения по Украине (заблокировать определенные резолюции).

"По моему мнению, Венгрия является едва ли не единственной страной НАТО, которая на регулярных началах блокирует почти все решения по Украине", — отмечает Мирослав Гай.

Также офицер ВСУ напомнил, что ранее политическая элита Венгрии вместе с их премьер-министром Виктором Орбаном неоднократно высказывались по поводу претензий на украинское Закарпатье, по "притеснениям венгров" в Закарпатской области и тому подобное.

"Более того, — продолжает он, — Венгрия незаконно через свои амбасады раздавала украинцам венгерские паспорта на Закарпатье, навязывает там и тактику мягкой силы в виде пропаганды венгерского языка, в частности, в детских садах. Делают они это грамотно: предлагают детсадам Закарпатье гранты. Мол, мы вам бесплатно обеспечиваем ремонт зданий или учебные материалы, но с венгерским языком".

По словам Мирослава Гая, подобную работу Венгрия ведет постоянно.

Но в данном случае за ее спиной явно видны "уши кремля". Ведь если сейчас вовлечь венгров в скандал с нарушением Женевской конвенции, то это однозначно вызовет конфликт внутри стран Альянса. Другими словами, памятуя о том, что решения в НАТО принимаются консенсусно, можно понять, чем может обернуться "венгерский демарш" для других членов блока.

Поэтому от подобного шага в выигрыше помимо Будапешта явно останется россия. Тем более, что страна-агрессор и ранее проводила на Закарпатье ряд ИПСО, используя спецслужбы и агентов влияния, ранее уже проводила на Закарпатье ряд ИПСО, целью которых было перессорить Украину и Венгрию на уровне гражданского общества. Так, несколько лет назад за деньги кремля "наняли радикального парня из Европы, который коктейлем молотова поджег венгерский культурный центр в Ужгороде".

"А потом все это разносилось по венгерским СМИ, чтобы показать, мол, насколько украинцы не любят венгров и насколько нетерпимо к ним относятся, — объясняет руководитель БФ. — Более того, неоднократно разрушались памятники, в частности, могилы на кладбищах, и венгерские, и украинские. Был случай, когда в Берегово совершили провокацию со срывом венгерского флага и с топтанием стяга".

"Все это делается россией, чтобы усилить противоречия, которые иногда возникали между Венгрией и Украиной. Хотят постоянно использовать Венгрию, чтобы там и общественное мнение было на стороне пророссийской позиции, чтобы пользоваться венграми как предохранителем по некоторым решениям НАТО в отношении Украины", — резюмирует он.

Офицер ВСУ также напомнил, что "не секрет, россия подкупает некоторых европейских политиков для ущерба Украине, так как у рф нет практически союзников". Во Франции – Ле Пен, в Венгрии – Орбан и т.д. Поэтому внешняя политика Венгрии относительно войны и Украины является понятной.

Ранее "Телеграф" писал о еще одной практике из "арсенала" венгерских политиков: блокирование санкций против рф и разрешений на импорт украинского продовольствия.