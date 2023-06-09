Для чего путин втягивает Венгрию в войну против Украины: обмен пленными руками РПЦ поднял громкий скандал

"Телеграф" узнавал некоторые нюансы возвращения украинцев помимо официальных переговорщиков, и к чему здесь на самом деле "интерес Орбана"

О вовлечении Венгрии в обмен военнопленными официальный Будапешт не сообщал украинской стороне, а действовал фактически за спиной у Киева. Для разбора полетов сегодня Министерство иностранных дел вызвало венгерского дипломата на ковер. Эксперты в свою очередь называют свои очевидные причины "венгерской карты кремля" в процессе обмена пленными.

Напомним, сегодня стало известно, что РПЦ передала венгерской стороне 11 украинских военнопленных из Закарпатья. Де-факто передача пленных любой третьей стороне противоречит Женевской конвенции.

Почему Венгрия вмешивается в обмен: мгновенная реакция МИД Украины

Представитель МИД Украины, дипломат Олег Николенко заявил сегодня следующее: "Сначала в СМИ, а впоследствии и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче россией Венгрии украинских военнопленных. Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. Украина в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой. В то же время украинское правительство не проинформировали о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения".

По его словам, в МИД Украины сегодня пригласили временного поверенного Венгрии "для предметного разговора".

"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", — рассказал спикер Министерства иностранных дел.

В комментарии "Телеграфу" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов тоже подтвердил, что возвращение украинских пленников произошло без ведома отечественных переговорщиков. Он также напомнил, что "вопросом военнопленных занимается исключительно Координационный штаб, с которым ни РПЦ, ни Венгрия не связывались".

"В настоящее время МИД Украины и ГУР устанавливают все обстоятельства, выясняют имена освобожденных и работают над их возвращением", — добавил Андрей Юсов.

Почему путин втягивает Венгрию в нарушение Женевы

Как пояснил "Телеграфу" офицер ВСУ, волонтер и военный журналист Мирослав Гай, кремль продолжает использовать венгерскую "карту", чтобы ослабить НАТО и навредить Украине как на международной арене, так и в военном плане.

"По моему мнению, Венгрия является не единственной страной НАТО, которая на регулярных началах блокирует почти все решения по Украине. Более того, насколько вижу из открытых источников россии, и патрушев, и герасимов высказывали мнения, что якобы одной из причин развала СССР было включение Западной Украины в состав "советов", и что это было ошибкой Сталина. Потому что украинский запад постоянно (до 60-х годов ХХ века) бунтовал, осуществлял антисоветские восстания, там было освободительное движение. По мнению российской политической элиты, в новою союзное государство нужно включать не полностью всю Украину, а мол, только центральные и восточные регионы. А несколько западных областей, в частности, Закарпатская, Львовская и т.д. должны были отойти в состав других стран. Одной из таких стран является Венгрия", — отмечает Гай.

Он напомнил также, что ранее политическая элита Венгрии вместе с их президентом (Виктором Орбаном, — Авт.) неоднократно высказывались по поводу претензий на украинское Закарпатье, по "притеснениям венгров" в Закарпатской области и тому подобное. "Более того , — продолжает он, — Венгрия незаконно через свои амбасады раздавала украинцам венгерские паспорта на Закарпатье, навязывает там и тактику мягкой силы в виде пропаганды венгерского языка, в частности, в детских садах. Делают они это грамотно: предлагают детсадам Закарпатье гранты. Мол, мы вам бесплатно обеспечиваем ремонт зданий или учебные материалы, но с венгерским языком".

По словам Мирослава Гая, подобную работу Венгрия ведет постоянно.

"Кроме того, Венгрия — страна НАТО. Если сейчас вовлечь венгров в скандал с нарушением Женевской конвенции, это однозначно вызовет конфликт внутри стран Альянса. Учитывая, что все решения НАТО принимаются консенсусно, противостояние Венгрии другим членам блока может очень осложнить жизнь и самому Альянсу, и усложнить решения по Украине (заблокировать определенные резолюции). Как уже неоднократно было раньше", — напоминает офицер.

Он также добавляет, что рф, используя спецслужбы и агентов влияния, ранее уже проводила на Закарпатье ряд ИПСО, целью которых было перессорить Украину и Венгрию на уровне гражданского общества. Так, несколько лет назад за деньги кремля "наняли радикального парня из Европы, который коктейлем молотова поджег венгерский культурный центр в Ужгороде".

"А потом все это разносилось по венгерским СМИ, чтобы показать, мол, насколько украинцы не любят венгров и насколько нетерпимо к ним относятся, — объясняет Мирослав Гай. — Более того, неоднократно разрушались памятники, в частности, могилы на кладбищах, и венгерские, и украинские. Был случай, когда в Берегово совершили провокацию со срывом венгерского флага и с топтанием стяга".

"Все это делается россией, чтобы усилить противоречия, которые иногда возникали между Венгрией и Украиной. Хотят постоянно использовать Венгрию, чтобы там и общественное мнение было на стороне пророссийской позиции, чтобы пользоваться венграми как предохранителем по некоторым решениям НАТО в отношении Украины", — резюмирует волонтер.

Еще одна версия венгерского маневра с пленными

Экс-омбудсмен, правозащитница и юрист Людмила Денисова в комментарии "Телеграфу" объяснила, почему россия через РПЦ могла выдать Венгрии некоторых военнопленных.

"Венгрия не является государством-представителем со стороны Украины по обращению с военнопленными согласно Женевской конвенции. Конвенция предусматривает, что может государство, находящееся в международном военном конфликте (это такой термин, под который подпадают действия рф на территории Украины), чтобы определиться в отношении государств-представителей. Если бы Венгрия была бы государством-представителем, безусловно, она бы по поручению нашего государства могла это делать (заниматься обменом пленных, — Авт.)… Думаю, там среди этих военнопленных есть венгры по национальности, но они же граждане Украины, и на них распространяется Женевская конвенция, в которой четко выписано, как обращаться с пленными, с военнопленными, в том числе — с комбатантами (лицами, непосредственно принимающими участие в военных действиях, — Авт.). Но сегодня мы точно не знаем, кто эти люди, почему россияне их передали, и т.д.", — говорит Людмила Денисова.

Она добавляет, хорошо то, что людей из плена "вернули живыми, но мы же не знаем, кто они". "Конечно, есть процедура, — продолжает правозащитница, — в соответствии с нашим нормативным документам, есть Координационный штаб и порядок обращения с военнопленными, который возглавляет процесс обмена/возвращения украинцев. Хорошо, что этот обмен произошел, но все же надо проверить, кто эти граждане… путин манипулирует, он хочет, чтобы ЕС был не таким консолидированным в помощи Украине и в том, чтобы не был таким единодушным, чтобы украинцы обязательно победили, и делал все для этой победы… Вот он и хочет изнутри подорвать эту монолитность ЕС. Орбан же — человек очень зависим от рф".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что очередной обширный обмен пленными состоялся 25 мая 2023 года. Тогда из российского плена удалось освободить 108 украинских защитников.

Как сообщалось, всех военных Украины, вывезенных из меткомбината "Азовсталь", в дальнейшем должны обменять и вернуть на Родину. А между тем родные героев из Мариуполя, оказавшихся в плену рф, бьют тревогу и требуют реакции международного сообщества. Жены и сестры защитников из "Азовстали" создали организацию "Женщины из стали", которая занимается вопросом возвращения пленных.

Частично к освобождению некоторых пленных защитников Мариуполя Украина привлекла Турцию в рамках процедуры экстракции.