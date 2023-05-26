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Измучены, но несокрушимы: как происходил обмен военнопленными на Донбассе (фоторепортаж)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Нашим защитникам сразу же передали пакеты с едой – фруктов в плену они точно не видели Новость обновлена 26 мая 2023, 12:01
Нашим защитникам сразу же передали пакеты с едой – фруктов в плену они точно не видели. Фото Евгений Завгородний, "Телеграф"

Многие из тех, кого россияне передали на обмен, находились в списках пропавших без вести

Четверг, 25 мая, стал знаковой датой для многих украинских семей. В этот день из российского плена удалось освободить сразу 108 наших защитников. Восемь из них – офицеры.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний присутствовал при обмене военнослужащих, поэтому успел снять, как выглядел этот процесс. Следует отметить, что все эти военные участвовали в боях на Бахмутском направлении.

Бойцов встречали не только их командиры или собратья, но и волонтеры и медики. И это не просто так — у части освобожденных из плена есть серьезные проблемы со здоровьем. Как известно, российская медицина никогда не была в числе лучших, а уж какие "услуги" она может предоставить захваченным украинским военным, и говорить не стоит.

Обмен военнопленными 25 мая 2023
Вот так наши защитники подъезжали к месту встречи со "своими"
Обмен военнопленными 25 мая 2023
Тем, кто получил ранение в бою, было в плену, пожалуй, тяжелее всех
Обмен военнопленными 25 мая 2023
У некоторых впереди – долгое восстановление
Обмен военнопленными 25 мая 2023
Наши медики быстро "подлатают" всех

Несмотря на все, военные не жалуются. Они сохраняют спокойствие и, судя по взглядам, не до конца верят, что их пребывание в застенках русских тюрем наконец-то закончилось. Однако при этом они не забывают чтить павших воинов — в рамках обмена Украине были переданы также тела двух погибших представителей Иностранного легиона ВСУ. Известно, что это американец Николас Маймер, а также граждан Турции, чье имя не разглашается. Информация собственно подтверждается снимками — на гробах можно заметить государственные флаги этих стран.

Обмен пленными 25 мая 2023 года, фото
Собратья с честью забирают гроб с павшим американским военным
Обмен пленными 25 мая 2023 года, фото
На фото можно увидеть флаг Турции

В плену всегда тяжело. Именно поэтому первые просьбы наших защитников быстро выполняли — нашли воду, чтобы умыться после долгой дороги, и вручили еду. Можно не сомневаться, что после застенок российских тюрем такие уже нам привычные бананы кажутся ребятам настоящей роскошью.

Обмен пленными 25 мая 2023 года, фото
Сколько в этом фото всего!
Обмен пленными 25 мая 2023 года, фото
Чистая вода больше не на вес золота
Обмен пленными 25 мая 2023 года, фото
Помыть руки после пребывания в плену – едва ли не самая большая мечта
Обмен пленными 25 мая 2023 года, фото
А некоторые так и не отвыкли от полевых условий фронта

По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, среди 108 освобожденных из плена бойцов немало тех, чьи имена были внесены в списки без вести пропавших на фронте. Конечно же, это огромная победа нашего государства, ведь за считанные дни многие семьи смогут вновь обнять своих родных защитников.

Военнопленные обмен фото
Многие из этих людей считались пропавшими без вести
Военнопленные обмен фото
Так приятно иметь возможность расправить спину
Военнопленные обмен фото
Скорее домой, к родным!

Фото: Евгений Завгородний

Напомним, что в рамках этого "большого обмена" россии передали одного из адептов "русского мира", украинского писателя Яна Таксюру. Он является ценителем УПЦ МП и утверждал, что в Украине есть фашисты.

Теги:
#Война #Донбасс #Обмен #Обмен пленными #Военнопленные