Измучены, но несокрушимы: как происходил обмен военнопленными на Донбассе (фоторепортаж)

Многие из тех, кого россияне передали на обмен, находились в списках пропавших без вести

Четверг, 25 мая, стал знаковой датой для многих украинских семей. В этот день из российского плена удалось освободить сразу 108 наших защитников. Восемь из них – офицеры.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний присутствовал при обмене военнослужащих, поэтому успел снять, как выглядел этот процесс. Следует отметить, что все эти военные участвовали в боях на Бахмутском направлении.

Бойцов встречали не только их командиры или собратья, но и волонтеры и медики. И это не просто так — у части освобожденных из плена есть серьезные проблемы со здоровьем. Как известно, российская медицина никогда не была в числе лучших, а уж какие "услуги" она может предоставить захваченным украинским военным, и говорить не стоит.

Вот так наши защитники подъезжали к месту встречи со "своими"

Тем, кто получил ранение в бою, было в плену, пожалуй, тяжелее всех

У некоторых впереди – долгое восстановление

Наши медики быстро "подлатают" всех

Несмотря на все, военные не жалуются. Они сохраняют спокойствие и, судя по взглядам, не до конца верят, что их пребывание в застенках русских тюрем наконец-то закончилось. Однако при этом они не забывают чтить павших воинов — в рамках обмена Украине были переданы также тела двух погибших представителей Иностранного легиона ВСУ. Известно, что это американец Николас Маймер, а также граждан Турции, чье имя не разглашается. Информация собственно подтверждается снимками — на гробах можно заметить государственные флаги этих стран.

Собратья с честью забирают гроб с павшим американским военным

На фото можно увидеть флаг Турции

В плену всегда тяжело. Именно поэтому первые просьбы наших защитников быстро выполняли — нашли воду, чтобы умыться после долгой дороги, и вручили еду. Можно не сомневаться, что после застенок российских тюрем такие уже нам привычные бананы кажутся ребятам настоящей роскошью.

Сколько в этом фото всего!

Чистая вода больше не на вес золота

Помыть руки после пребывания в плену – едва ли не самая большая мечта

А некоторые так и не отвыкли от полевых условий фронта

По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, среди 108 освобожденных из плена бойцов немало тех, чьи имена были внесены в списки без вести пропавших на фронте. Конечно же, это огромная победа нашего государства, ведь за считанные дни многие семьи смогут вновь обнять своих родных защитников.

Многие из этих людей считались пропавшими без вести

Так приятно иметь возможность расправить спину

Скорее домой, к родным!

Фото: Евгений Завгородний

Напомним, что в рамках этого "большого обмена" россии передали одного из адептов "русского мира", украинского писателя Яна Таксюру. Он является ценителем УПЦ МП и утверждал, что в Украине есть фашисты.