Во время нового обмена пленными россии выдали украинского писателя: был обвинен в госизмене

Писатель-пропагандист скоро приедет в москву

В рамках большого обмена пленными, который состоялся 25 мая, Украина вернула 106 защитников, а россия получила назад часть своих оккупантов, в их числе оказался подозреваемый в государственной измене киевский писатель, пропагандист "русского мира" Ян Таксюр.

Информация об этом сегодня появилась на сайте Readovka.

В то же время российское пропагандистское агентство РИА-Новости, ссылаясь на собственные источники пишет, что Таксюр уже находится в Луганске и скоро будет в москве.

Стоит отметить, что ранее Ян Таксюр лоббировал интересы Церкви страны-оккупанта, распространял кремлевские нарративы, негативно высказывался в сторону ПЦУ, выступал против закрытия пророссийских пропагандистских каналов, таких как "112 Украина", и заявлял, что в Украине якобы есть фашисты. Вместе с тем у него есть награды от УПЦ МП – орден Нестора Летописца.

В марте 2022 года его задержала СБУ.

Известен также и стих Яна Таксюра, который он написал в 1995 году, по его словам, в шутку.

"Отак подивишся здаля

На м**каля,

І ніби справді він людина.

Іде собі мов сиротина,

Очима блим, губами плям.

І десь трапляється хвилина

Його буває навіть жаль.

А ближче підійдеш…

М***АЛЬ".

Нередко это стихотворение присваивали Тарасу Шевченко, но на самом же деле его автором является Таксюр, который сейчас активно поддерживает тех, о ком в негативном ключе писал ранее в своем стихе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 мая в россии взорвали автомобиль пропагандиста-писателя захара прилепина. Водитель авто погиб на месте, а прилепин получил серьезные травмы.