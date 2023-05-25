Война — день 456: оккупанты замедлились под Бахмутом и продолжают обстрелы Украины

Оперативно о главном 25 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 456 дней. Противник продолжает проводить атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, хотя в целом интенсивность боевых действий слегка снизилась. Ситуация в Бахмуте остается под контролем ВСУ, которые смогли продвинуться на флангах, чем заставили оккупантов заняться усилением своих позиций в окрестностях и ослабить натиск в самом городе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне ближе к полуночи запустили очередную партию БПЛА по Украине. Сообщается, что они были замечены в Киевской и Херсонской областях

Узнать о главных событиях 22 мая можно в публикации: Война — день 453: ВСУ окружают Бахмут, а оккупанты пытаются окончательно захватить город

С данными за 23 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 454: ВСУ достигли преимущества под Бахмутом, а оккупанты не прекращают обстрелы

О том, что происходило 24 мая, читайте в материале: Война — день 455: беспощадные обстрелы Бахмута, суета в Белгородской области