Война — день 454: ВСУ достигли преимущества под Бахмутом, а оккупанты не прекращают обстрелы

Оперативно о главном 23 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 454 дня. Враг сосредоточен на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а самые тяжелые бои происходят непосредственно в Бахмуте и в окрестностях. При этом ВСУ достигли определенных успехов на городских флангах и смогли занять господствующие высоты, чем значительно усложнили жизнь оккупантам. В ответ на это россияне продолжают устраивать ночные обстрелы Украины, что приводит к разрушениям и ранениям среди мирного населения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Госдепартаменте США говорят, что поставки истребителей Украине являются приоритетной задачей, а реализация плана будет начата в ближайшие месяцы.

С данными за 20 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 451: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы мирных городов

О том, что происходило 21 мая, читайте в материале: Война — день 452: ситуация в Бахмуте критическая, но ВСУ держат оборону

Узнать о главных событиях 22 мая можно в публикации: Война — день 453: ВСУ окружают Бахмут, а оккупанты пытаются окончательно захватить город