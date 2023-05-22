Война — день 453: ВСУ окружают Бахмут, а оккупанты пытаются окончательно захватить город

Оперативно о главном 22 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 453 дня. Оккупанты отправляют в бой все доступные силы, чтобы завершить захват Бахмута, однако ВСУ успешно продвигаются в окрестностях города, чтобы взять его в окружение. При этом многочисленные обстрелы и бомбардировки привели к тому, что от Бахмута уже почти ничего не осталось. Аналитики при этом отмечают, что захват города россиянами не приведет к улучшению их положения, а потому это будет иметь скорее символическое значение для оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 По данным мониторинговых групп, неподалеку от Железного порта был сбит российский самолет Су-35, который бомбил Херсонскую область

Узнать о главных событиях 19 мая можно в публикации: Война — день 450: жестокие бои за Бахмут продолжаются, рф стянула туда большую часть своих резервов

С данными за 20 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 451: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы мирных городов

О том, что происходило 21 мая, читайте в материале: Война — день 452: ситуация в Бахмуте критическая, но ВСУ держат оборону