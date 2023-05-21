Войска рф не получат преимуществ, даже захватив Бахмут: свежие карты боев в Украине

Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке

Вагнеровцы заявляют о захвате Бахмута и подготовке оборонительных позиций перед тем, как 25 мая передадут город обычным силам. Аналитики Института изучения войны отмечают, что последние кварталы, удерживающие украинские силы, не имеют тактического или оперативного значения.

В отчете они также отметили, что их увлечение не даст вагнеровцам более выгодной позиции. Также это не позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Враг сосредотачивает наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб. За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении русские военные пытались улучшить тактическое положение в районе Масютовки. Темпы российских штурмов на линии Купянск – Сватово – Кременная за последний месяц снизились. Оккупанты ранее заявляли о захвате Масютовки и создании плацдарма на Осколе, однако ISW до сих пор не наблюдает визуального подтверждения.

Карта боевых действий в Луганской области

Несмотря на заявления вагнеровцев, Генштаб ВСУ сообщает о продолжении боев в Бахмуте. Аналитики отмечают, что даже захват последних кварталов города не предоставит российским силам оперативно важную местность для продолжения наступательных операций или какую-либо особо сильную позицию по защите от возможных украинских контратак. При этом украинские войска продолжают давить на северный и южный фланги Бахмута. Продолжающиеся контратаки ВСУ усложнят любое дальнейшее продвижение россии по Бахмуту в ближайшее время. Объявление Пригожина об отзыве, независимо от того, отойдет ли Вагнер из города или нет, свидетельствует о том, что Пригожин не намерен продолжать наступательные усилия прямо к западу от Бахмута. Российским обычным силам, вероятно, придется опрокинуть дополнительные силы на Бахмутское направление, даже если вагнеровцы останутся в Бахмуте.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал в направлении Новокалинового, Авдеевки, Северного. По данным DeepState россияне ввели накопленные резервы для штурмов южнее Северного и севернее Опытного. На Марьинском направлении продолжаются попытки противника прорваться в районе города Марьинка. Украинская оборона в Марьинке заставила русские войска наступать на северном и южном флангах. На Шахтерском направлении войска рф наступали в районе Новомихайловки.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Западные СМИ сообщали, что украинские военные проводят рейды на восточном берегу Днепра в Херсонской области, но не удерживают там устойчивых позиций. Российские войска озабочены возможностью контрнаступления с той стороны. Украинские силы действуют также на островах в дельте. Российские источники также сообщают, что украинские военные успешно контратаковали к югу от Гуляйполя.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Как ранее сообщал Телеграф, использование F-16 украинскими пилотами поможет существенно укрепить украинские силы противовоздушной обороны. Самолеты также позволят более эффективно использовать ранее предоставленные боеприпасы.