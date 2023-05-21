Быть уничтожать дроны врага роями: Пентагон провел испытание нового оружия против большого количества БПЛА (видео)

Атака роем дронов представляет в настоящее время одну из главных проблем для средств ПВО

Атаки российских дронов иранского производства на мирные украинские города показывают, что подобные угрозы становятся всё более изощрёнными, доставляя немалые трудности для жителей, и истощая систему ПВО.

Поэтому многие страны вкладывают огромные средства в укрепление своих возможностей по борьбе с БПЛА, пишет The Drive.

Естественно, что не могли остаться в стороне от данной проблемы и в Пентагоне, где есть непосредственный доступ к результатам на полях сражений российско-украинской войны.

Более того: у американцев уже есть определенные успехи в данном направлении – создано микроволновое оружие Tactical High-Power Operational Responder (THOR), которое должно нейтрализовало рой беспилотных летательных аппаратов.

Его испытание прошло недавно на полигоне Chestnut в Нью-Мексико, где была сымитирована атака группы дронов на военные объекты.

THOR поразил цели, используя некинетические микроволновые импульсы со скоростью света.

По словам руководителя программы Адриана Лусеро, это оружие оказалось эффективным при нейтрализации нескольких целей, хотя оно никогда ранее не тестировалось против типов дронов, использовавшихся в ходе проведëнных испытаний.

"THOR был исключительно эффективен в выведении из строя роя благодаря широкому лучу, высокой пиковой мощности и быстрому подвесу для отслеживания и обезвреживания целей", — пояснил он.

Отмечается, что инвестиции в направленную энергию для противодействия роям дронов увеличились, чтобы "обеспечить лучшую и более эффективную защиту военного персонала США в любой точке мира".

Помимо системы вооружения THOR, Пентагон планирует развернуть мощное микроволновое оружие Leonidas , которое нейтрализует беспилотники, выводя из строя их электронику.

Кроме того, в прошлом месяце компания BlueHalo получила контракт на 46 миллионов долларов на производство 20-киловаттного высокоэнергетического лазера для борьбы с БПЛА, который будет устанавливаться на транспортные средства пехотного отделения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном "чудо-оружии" на службе в рядах ВСУ: немецком дроне, который может передавать видеосигнал на расстояние 35 км и имеет аналог искусственного интеллекта.