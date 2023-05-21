Будуть нищити дрони ворога роями: Пентагон провів випробовування нової зброї проти великої кількості БПЛА (відео)

Атака роєм дронів представляє нині одну з головних проблем для засобів ППО

Атаки російських дронів іранського виробництва на мирні українські міста показують, що подібні загрози стають дедалі витонченішими, завдаючи чималих труднощів для жителів, та виснажуючи систему ППО.

Тому багато країн вкладають величезні кошти у зміцнення своїх можливостей по боротьбі з БПЛА, пише The Drive.

Природно, що не могли залишитися осторонь цієї проблеми і в Пентагоні, де є безпосередній доступ до результатів на полях битв російсько-української війни.

Більше того: у американців вже є певні успіхи в цьому напрямку – створено мікрохвильову зброю Tactical High-Power Operational Responder (THOR), яка має нейтралізувати рій безпілотних літальних апаратів.

Його випробування пройшло нещодавно на полігоні Chestnut у Нью-Мексико, де було зимитовано атаку групи дронів на військові об’єкти.

THOR вразив цілі, використовуючи некінетичні мікрохвильові імпульси зі швидкістю світла.

За словами керівника програми Адріана Лусеро, ця зброя виявилася ефективною при нейтралізації кількох цілей, хоча вона ніколи раніше не тестувалася проти типів дронів, які використовувалися під час проведених випробувань.

"THOR був винятково ефективний у виведенні з ладу рою завдяки широкому променю, високій піковій потужності та швидкому підвісу для відстеження та знешкодження цілей", — пояснив він.

Зазначається, що інвестиції в спрямовану енергію для протидії роям дронів збільшилися, щоб "забезпечити кращий та ефективніший захист військового персоналу США у будь-якій точці світу".

Крім системи озброєння THOR, Пентагон планує розгорнути потужну мікрохвильову зброю Leonidas, яка нейтралізує безпілотники, виводячи з ладу їх електроніку.

Крім того, минулого місяця компанія BlueHalo отримала контракт на 46 мільйонів доларів на виробництво 20-кіловатного високоенергетичного лазера для боротьби з БПЛА, який встановлюватиметься на транспортні засоби піхотного відділення.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну "чудо-зброю" на службі в рядах ЗСУ : німецький дрон, який може передавати відеосигнал на відстань 35 км і має аналог штучного інтелекту.