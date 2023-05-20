Передає відео за 35 км та має можливості ШІ: що відомо про німецький дрон на службі ЗСУ (відео)

Дрон не потребує особливих інструментів для запуску на завдання — весь процес займає 3 хвилини

Українські військові успішно використовують на фронті дрони для різних цілей. Серед них — дітище стартапу з Німеччини фірми Quantum-System — безпілотник Vector. Варто зазначити, що він не вважається зброєю сам по собі, тому його почали закуповувати ще навесні минулого року.

Один такий дрон коштує 180 тисяч євро. За інформацією на сайті виробника, дрон може вести відеоспостереження та зйомку на відстані до 35 км. Зазначається, що у ньому використаний комп'ютер управління польотом Quantum-Skynode який є основою безпілотної авіації, оснащуючи дрон бортовою обчислювальною потужністю та можливостями ШІ.

Характеристики дрона Vector:

Довжина — 1,63 метра,

Розмах крил — 2,8 метра,

Діапазон командування та управління — 35 км,

Час польоту — 180 хв,

Дальність польоту — 180 км (111,8 миль) на крейсерській швидкості 17 м/с.

Такий безпілотник може працювати безшумно в найскладнішій місцевості, виконує повністю контрольовані вертикальні зльоти та посадки в обмеженому просторі. Має інтелектуальний контроль швидкості від 15 до 20 метрів на секунду. Відео в режимі реального часу можна передавати на кілька наземних станцій управління через Mesh IP зашифровані канали передачі даних. На підготовку до виконання завдання йде три хвилини.

Виробник зазначає, що дрон Vector є частиною системи 2-в-1, яка використовує той самий основний фюзеляж, наземний контролер, канал передачі даних, датчики та можливості ШІ. Альтернативно його можна налаштувати як мультикоптер Scorpion без будь-яких змін в апаратному забезпеченні. Однак невідомо, чи доступне альтернативне налаштування для України.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську розробку — дрон Phoenix 03 Heavy ucav, що покликаний вражати легкоброньовані цілі та піхоту ворога. Серед дронів, які використовує Україна — UJ-22 Airborne, такий як той, що збили у москві на 9 травня.