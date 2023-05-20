Передает видео на 35 км и имеет возможности ИИ: что известно о немецком дроне на службе ВСУ (видео)

Дрон не требует особых инструментов для запуска на задание – весь процесс занимает 3 минуты

Украинские военные успешно используют на фронте дроны для разных целей. Среди них – детище стартапа из Германии фирмы Quantum-System – беспилотник Vector. Следует отметить, что он не считается оружием сам по себе, поэтому его начали закупать еще весной прошлого года.

Один такой дрон стоит 180 тысяч евро. По информации на сайте производителя, дрон может вести видеонаблюдение и съемку на расстоянии до 35 км. Отмечается, что в нем использован компьютер управления полетом Quantum-Skynode, который является основой беспилотной авиации, оснащая дрон бортовой вычислительной мощностью и возможностями ИИ.

Характеристики дрона Vector:

Длина — 1,63 метра,

Размах крыльев – 2,8 метра,

Диапазон командования и управления — 35 км,

Время полета — 180 мин,

Дальность полета – 180 км (111,8 миль) на крейсерской скорости 17 м/с.

Такой беспилотник может работать бесшумно в сложной местности, выполняет полностью контролируемые вертикальные взлеты и посадки в ограниченном пространстве. Обладает интеллектуальным контролем скорости от 15 до 20 метров в секунду. Видео в режиме реального времени можно передавать на несколько наземных станций управления через IP Mesh зашифрованные каналы передачи данных. На подготовку к выполнению задания уходит три минуты.

Производитель отмечает, что дрон Vector является частью системы 2-в-1, использующей тот же основной фюзеляж, наземный контроллер, канал передачи данных, датчики и возможности ИИ. Альтернативно его можно настроить как мультикоптер Scorpion без изменений в аппаратном обеспечении. Однако неизвестно, доступна ли альтернативная настройка для Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской разработке — дрон Phoenix 03 Heavy ucav, призванный поражать легкобронированные цели и пехоту врага. Среди дронов, которые использует Украина — UJ-22 Airborne, такой, как сбили в москве на 9 мая.