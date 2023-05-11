Долетел до москвы: что известно об украинском дроне UJ-22 Airborne (видео)

Разворачивается до рабочего положения дрон всего за 10 минут

Украинские производители стали известны во всем мире благодаря своим разработкам в военной технике. Среди других направлений выделяются беспилотники, в частности UJ-22 AIRBORNE. Ведь по свидетельствам россиян именно он преодолев сотни километров, добрался до российской столицы 9 мая. Причем это может быть не первым его бенефисом в россии.

Этот дрон украинского производства впервые показали в 2021 году. UJ-22 AIRBORNE это многоцелевой беспилотник, который может летать днем, ночью, в любое время года и при сложных метеоусловиях. Он также хорошо ведет себя при использовании врагом средств радиоэлектронной борьбы. Его основные функции: поисково-спасательная и разведка, но он может нести вес до 20 кг.

Характеристики UJ-22 AIRBORNE:

Радиус действия с передачей данных в режиме реального времени – 100 км,

Максимальный радиус действия (в автономном режиме) – 800 км,

Скорость БпЛА — крейсерская 120 км/ч, максимальная 160 км/ч, минимальная 90 км/ч.

Минимальная высота полета — 50 м,

Максимальная высота полета — 6000 м,

Максимальная продолжительность полета — 7 час,

Вес полезной нагрузки — до 20 кг,

Среднее время развертывания БпАК в рабочее состояние — 10 мин,

Среднее время свертывания БпАК для транспортировки — 5 мин,

Среднее время подготовки БпЛА к повторному пуску – 3 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других украинских дронах, которые также могут добраться до москвы. Часть из них представляют собой дрон-камикадзе, которые могут нести с собой взрывчатку. Украинский предприниматель объявил вознаграждение тому, кто посадит дрон на Красную площадь на 9 мая — конкурс продолжили и дальше. На кону 20 млн. гривен.