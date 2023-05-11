Долетів до москви: що відомо про український дрон UJ-22 Airborne (відео)

Розгортається до робочого положення дрон усього за 10 хвилин

Українські виробники стали відомі в усьому світі завдяки своїм розробкам у військовій техніці. Серед інших напрямків, вирізняються безпілотники, зокрема UJ-22 AIRBORNE. Адже за свідченнями росіян саме він подолавши сотні кілометрів дістався російської столиці 9 травня. При чому це може бути не першим його бенефісом у росії.

Цей дрон українського виробництва вперше показали у 2021 році. UJ-22 AIRBORNE це багатоцільовий безпілотник, який може літати вдень, вночі, в будь-яку пору року та при складних метеоумовах. Він також гарно поводить себе при використанні ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Його основні функції: пошуково-рятувальні та розвідка, але він може нести вагу до 20 кг.

Характеристики UJ-22 AIRBORNE:

Радіус дії з передачею даних в режимі реального часу — 100 км,

Максимальний радіус дії (в автономному режимі) — 800 км,

Швидкість БпЛА — крейсерська 120 км/год, максимальна 160 км/год, мінімальна 90 км/год

Мінімальна висота польоту — 50 м,

Максимальна висота польоту — 6000 м,

Максимальна тривалість польоту — 7 год,

Вага корисного навантаження — до 20 кг,

Середній час розгортання БпАК у робочий стан — 10 хв,

Середній час згортання БпАК для транспортування — 5 хв,

Середній час підготовки БпЛА до повторного пуску — 3 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші українські дрони, які також можуть дістатися москви. Частина з них є дронами-камікадзе, які можуть нести із собою вибухівку. Український підприємець оголосив винагороду тому, хто посадить дрон на Червону площу на 9 травня — конкурс продовжили і далі. На кону 20 млн гривень.