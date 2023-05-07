Потужний український дрон позбавляє росіян важливої техніки: що про нього відомо (відео)

ЗСУ отримали вже 100 таких безпілотників на озброєння

Знищувати техніку російських окупантів на полі бою поруч з іншим озброєнням нашим захисникам допомагають потужні fpv-дрони Phoenix 03 Heavy ucav. Їх придбали завдяки донатам українців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, опублікувавши відео роботи безпілотника.

За його словами, завдяки цьому дрону військовим вдалося знищити російський комплекс спостереження "Муром-П" на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Цей комплекс ("Муром-П", — Ред.) дозволяв росіянам 24/7 стежити за територією та переміщеннями наших військ. Тепер так зване око мордора зруйноване", — написав Федоров.

Він також додав, що ЗСУ отримали вже 100 100 fpv-дронів Phoenix 03 Heavy ucav, а це означає, що загарбники незабаром втратять дуже багато своєї техніки.

Що відомо про безпілотник Phoenix 03 Heavy UCAV

Ударний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix 03 Heavy UCAV – виріб української команди конструкторів "Модуль-5".

За словами одного з його розробників Олександра Лієва, він призначений для виконання бойових завдань щодо ураження живої сили та легкоброньованих об’єктів противника. Працювати за цілями він може як у денний, так і в нічний час, але простих метеорологічних умовах.

Команда "Модуль-5" та ЗСУ випробовували цей безпілотник у справжніх бойових умовах, комплекс показав високу ефективність.

Фото — Facebook-сторінка Олександра Лієва

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наші захисники застосовують на полі бою реактивну систему залпового вогню "Бастіон-2". У мережі з’являються відео ефективної роботи цієї техніки.