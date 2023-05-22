Столкновения продолжаются на пяти направлениях: свежие карты боев в Украине

Оккупанты подтягивают резервы

Вагнеровцы продолжают бои на западных админграницах Бахмута, тогда как в окрестностях продолжаются украинские контратаки. Отмечается, что официальные сообщения свидетельствуют, что украинские силы отошли из остальных районов в Бахмуте, за исключением прилегающих к двум автомагистралям в город.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете. Со ссылкой на украинские военные источники они также отмечают, что российские войска потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута и отметили, что постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил Вагнера в Бахмуте. Ранее в ISW прогнозировали, что вагнеровцы вряд ли продолжат боевые действия за пределами Бахмута.

По данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточен на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошло за сутки 37 боевых столкновений.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение у Масютовки. Аналитики DeepState отмечают, что здесь с этого отрезка ситуация самая трудная — прибыло подкрепление из зеков-армейцев и пилотов разведки. Отмечается, что при успехе у Масютовки у врага будет лучшее положение для штурма Синьковки и приближение линии боевого столкновения к Купянску. На Лиманском направлении минувших суток враг безуспешно наступал в направлении Ивано-Дарьевки.

Карта боев в Луганской области

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут. Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. Наступление вели также в направлении Григорьевки.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении войска России наступали в сторону Авдеевки и Первомайского. По данным DeepState у Красногоровки удалось отбить часть позиций. Севернее и южнее Донецка зафиксировано увеличение инженерных фортификационных сооружений врага. На Марьинском атаковали в районе Марьинки. Юго-западнее Донецка Генштаб не сообщает о боях, однако российские источники заявляют об атаке на украинские позиции возле Новомихайловки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг наращивает количество инженерных фортификационных сооружений врага у Бердянска, Мелитополя, Каменки и Джанкоя. Украинские военные продолжают наносить удары по тылам оккупантов. Враг продолжает обстреливать города и села у линии разграничения.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о ночном обстреле в Днепре. Взрывы также прозвучали в Харьковской области.