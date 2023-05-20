Война — день 451: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы мирных городов

Оперативно о главном 20 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 451 день. Оккупанты продолжают предпринимать попытки штурма украинских позиций на ряде направлений на востоке страны, а ВСУ в свою очередь методично освобождают захваченные позиции возле Бахмута. Захватчики продолжают тактику ночных обстрелов Украины, пытаясь нащупать расположение средств ПВО и истощить их возможности, однако от этих ударов в первую очередь страдают мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Основанная Британией "Коалиция истребителей" продолжает расти. О готовности обучать украинских пилотов заявили Португалия и Дания.

С данными за 17 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 448: россияне продолжают бить по городам ракетами и уничтожают Бахмут артиллерией

О том, что происходило 18 мая, читайте в материале: Война — день 449: россияне активизировались на северном направлении, атаки на города Украины продолжаются

Узнать о главных событиях 19 мая можно в публикации: Война — день 450: жестокие бои за Бахмут продолжаются, рф стянула туда большую часть своих резервов