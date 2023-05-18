Укр

Война — день 449: россияне активизировались на северном направлении, атаки на города Украины продолжаются

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 449 дней Новость обновлена 18 мая 2023, 01:09
Бои за Украину длятся 449 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 18 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 449 дня. На фоне отсутствия успехов на "горячих" направлениях на фронтах продолжаются ракетные атаки украинских городов. Также оккупационные войска россии увеличили интенсивность обстрелов пограничных регионов — Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Мониторинговые группы сообщают, что 10 российских Ту-95 и 4 Ту-22 находятся в воздухе, а часть из них идет к пусковым рубежам. Если их планы не поменяются, то ракетных пусков можно ждать в 2:00-3:00.

00:00 В Украине ширится воздушная тревога из-за летящих вражеских БПЛА. Мониторинговые группы сообщают, что дроны летят в сторону Киевской и Житомирской областей. БПЛА, часть из которых, вероятно, типа "Шахид", сейчас фиксируют в Черкасской области.

Узнать о главных событиях 15 мая можно в публикации: Война — день 446: ВСУ наступают под Бахмутом, но оккупанты усиливают обстрелы

С данными за 16 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 447: тяжелые бои за Бахмут, новые обстрелы Киева

О том, что происходило 17 мая, читайте в материале: Война — день 448: россияне продолжают бить по городам ракетами и уничтожают Бахмут артиллерией

Теги:
#Украина #Россия #Война