Война — день 448: россияне продолжают бить по городам ракетами и уничтожают Бахмут артиллерией

Оперативно о главном 17 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 448 дня. Оккупанты продолжают стирать Бахмут с лица земли артиллерией, при том что ВСУ откинули их войска в окрестностях города. Вместе с тем, продолжаются атаки городов Украины дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают о пусках ракет "Калибр" из Черного моря.

Также в Николаеве раздались два взрыва: в месте "прилетов" возник пожар.

Узнать о главных событиях 14 мая можно в публикации: Война — день 445: оккупанты пытаются сдержать натиск ВСУ, очередной ракетный обстрел городов

С данными за 15 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 446: ВСУ наступают под Бахмутом, но оккупанты усиливают обстрелы

О том, что происходило 165 мая, читайте в материале: Война — день 447: тяжелые бои за Бахмут, новые обстрелы Киева