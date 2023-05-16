Война — день 447: тяжелые бои за Бахмут, паника на оккупированных территориях

Оперативно о главном 16 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 447 дня. ВСУ продолжают контратаки возле Бахмута и, по данным россиян, смогли продвинуться на некоторых направлениях. Украинская сторона в свою очередь сообщает, что ситуация в городе и окрестностях остается сложной, но силам обороны удается демонстрировать успехи. Вместе с тем, в Киеве заверяют, что эти бои пока еще не являются частью запланированного контрнаступления, а украинским военным необходимо еще немного времени. Впрочем, информация об этом уже распространяется по оккупированным территориям из-за чего местные коллаборанты уже впали в панику.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Пентагоне подтвердили информацию о том, что 31 танк Abrams прибыл в Германию, где вскоре начнется обучение украинских военных.

Узнать о главных событиях 13 мая можно в публикации: Война — день 444: ВСУ демонстрируют успехи возле Бахмута, а оккупанты опасаются окружения

С данными за 14 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 445: оккупанты пытаются сдержать натиск ВСУ, очередной ракетный обстрел городов

О том, что происходило 15 мая, читайте в материале: Война — день 446: ВСУ наступают под Бахмутом, но оккупанты усиливают обстрелы