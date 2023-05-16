Оккупанты могли продвинуться на Харьковщине: свежие карты боев в Украине

Враг усиленно атакует артиллерией

За последние несколько дней Украина совершила неуточненные наступления в районе Бахмута. Это частичный успех, ведь в самом Бахмуте вагнеровцы продолжают давить на украинские силы.

Сразу несколько источников сообщают о захвате Масютовки Харьковской области. Россияне в придачу заявляют о создании плацдарма на западном берегу реки Оскол. ISW в отчете отмечает, что визуального подтверждения этому нет.

Генштаб ВСУ в сводке отмечает, что оккупанты сосредоточили усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки произошло 49 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские источники заявили о захвате Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и создании плацдарма на западном (правом) берегу реки Оскол. Визуального подтверждения у аналитиков нет. Отмечается, что это незначительное продвижение в тактическом понимании не имеет выгоды — украинские войска занимают возвышенные позиции в этом районе и могут легко обстрелять попытки россиян продвинуться. DeepState также сообщает о захвате Масютовки и отмечается, что враг сделал это "засыпав деревню артиллерией". В строительстве Генштаба отмечается, что наступательные действия врага на Купянском направлении в районах Масютовки и Новоселовского были безуспешными. Россияне также заявляют о разведке ВСУ в Кременной, а также о ракетных ударах по тыловым позициям в Луганске.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжаются бои. DeepState сообщают о продвижении врага в городе. Российские аналитики считают, что вагнеровцы попытаются выйти из Бахмута в Хромов. На Бахмутском направлении тем временем наступление велось в направлении населенного пункта Ивановское. В общей сложности на это направление приходится львиная доля столкновений, накануне зафиксировали 30 боев.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал вблизи Авдеевки, на Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вокруг Мариуполя оккупанты укрепляют позиции.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Украинская разведка сообщила, что около 152 тысяч российских военных на юге Украины продолжают оборону перед возможным украинским контрнаступлением. Сообщается, что российские войска впервые с начала войны перебросили в Азовское море неопределенный малый ракетный корабль с восемью ракетами "Калибр" для защиты Керченского моста.

Россияне также заявляют о своей ограниченной атаке в Запорожской области вблизи Малых Щербаков в Васильевском районе. ISW, как и Генштаб ВСУ, подобное заявление не подтвердили.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о ночной атаке на столицу Украины. В ночь на 16 мая по Киеву враг пытался отработать сразу и ракетами, и дронами.