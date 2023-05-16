Оккупанты могли продвинуться на Харьковщине: свежие карты боев в Украине
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Враг усиленно атакует артиллерией
За последние несколько дней Украина совершила неуточненные наступления в районе Бахмута. Это частичный успех, ведь в самом Бахмуте вагнеровцы продолжают давить на украинские силы.
Сразу несколько источников сообщают о захвате Масютовки Харьковской области. Россияне в придачу заявляют о создании плацдарма на западном берегу реки Оскол. ISW в отчете отмечает, что визуального подтверждения этому нет.
Генштаб ВСУ в сводке отмечает, что оккупанты сосредоточили усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки произошло 49 боевых столкновений.
Восток Украины
Российские источники заявили о захвате Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и создании плацдарма на западном (правом) берегу реки Оскол. Визуального подтверждения у аналитиков нет. Отмечается, что это незначительное продвижение в тактическом понимании не имеет выгоды — украинские войска занимают возвышенные позиции в этом районе и могут легко обстрелять попытки россиян продвинуться. DeepState также сообщает о захвате Масютовки и отмечается, что враг сделал это "засыпав деревню артиллерией". В строительстве Генштаба отмечается, что наступательные действия врага на Купянском направлении в районах Масютовки и Новоселовского были безуспешными. Россияне также заявляют о разведке ВСУ в Кременной, а также о ракетных ударах по тыловым позициям в Луганске.
В Бахмуте продолжаются бои. DeepState сообщают о продвижении врага в городе. Российские аналитики считают, что вагнеровцы попытаются выйти из Бахмута в Хромов. На Бахмутском направлении тем временем наступление велось в направлении населенного пункта Ивановское. В общей сложности на это направление приходится львиная доля столкновений, накануне зафиксировали 30 боев.
На Авдеевском направлении враг наступал вблизи Авдеевки, на Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вокруг Мариуполя оккупанты укрепляют позиции.
Юг Украины
Украинская разведка сообщила, что около 152 тысяч российских военных на юге Украины продолжают оборону перед возможным украинским контрнаступлением. Сообщается, что российские войска впервые с начала войны перебросили в Азовское море неопределенный малый ракетный корабль с восемью ракетами "Калибр" для защиты Керченского моста.
Россияне также заявляют о своей ограниченной атаке в Запорожской области вблизи Малых Щербаков в Васильевском районе. ISW, как и Генштаб ВСУ, подобное заявление не подтвердили.
Ранее "Телеграф" рассказывал о ночной атаке на столицу Украины. В ночь на 16 мая по Киеву враг пытался отработать сразу и ракетами, и дронами.