"Выслушать можем, но...": у Зеленского отреагировали на мирную инициативу стран Африки

В команде Зеленского готовы выслушать любые предложения по переговорам с рф, но есть нюанс

У президента Украины Владимира Зеленского готовы выслушать лидеров ряда африканских стран, которые приедут в Киев со своей мирной инициативой.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина готова выслушивать предложения от разных государств, пишет SkyNews.

У Зеленского отметили, что на сегодняшний день единственным реалистичным планом является "формула мира", предложенная Украиной.

"Война продолжается на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план", — сказал он.

Жовква напомнил, что недавно с мирной инициативой выступали также представители Китая и Бразилии.

"Мы знаем о китайских идеях. На прошлой неделе в Киеве побывал представитель президента Бразилии. Все предложения будут рассмотрены", — пообещал он.

О желании помочь установить мир в Украине на днях заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса. По его словам, вместе с лидерами Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды и Египта он собирается посетить Киев и москву. Рамафоса отметил, что такое решение принял после переговоров с Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

Ранее "Телеграф" писал о том, как бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко оценил перспективы посредничества Китая в переговорах с россией.