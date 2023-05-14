Неблагодарное дело: эксглава МИД оценил перспективы посредничества Китая в переговорах с россией

Эксминистр советует не ждать от Китая конструктива

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит на следующей неделе Украину и россию, чтобы обсудить возможности реализации мира. "Миротворческие" желания Китая усилились в последние месяцы.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Китай действительно только пытается создать впечатление, что является посредником. При этом КНР выступает на российской стороне.

Экс дипломат отмечает, что посредником не может быть тот, кто косвенно помогает агрессору. Огрызко напомнил об экономической помощи, а также о данных разведок, что есть вероятность и военной помощи.

О выборе Китая в сторону России, по мнению бывшего министра, свидетельствуют и некоторые политические моменты. Огрызко подчеркивает, что это было предсказуемо, ведь и КНР, и Россия являются тоталитарными государствами. "Ожидать от КНР чего-то конструктивного в рамках реальной посреднической миссии — дело неблагодарное", — говорит экс министр.

Полный текст разговора доступен по ссылке: Вмешательство россии в турецкие выборы, "прогиб" грузинской верхушки и "миротворчество" Китая — в интервью экс глава МИД Украины Огрызка

Ранее "Телеграф" сообщал, что Еврокомиссия может ввести санкции против китайских компаний, продающих чипы в россию. В то же время, существует и другое мнение, что именно Китай сможет посадить россию за стол переговоров. О важной роли КНР в переговорах говорил и известный дипломат Генри Киссинджер.