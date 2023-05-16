"Оба согласны": президент ЮАР поговорил с Зеленским и путиным, есть результат

Рамафоса поговорил с Зеленский и путиным

Вслед за Китаем в Киев решили отправить своего представителя еще и в ЮАР. Там заявили, что уже обсудили это и с Зеленский, и с путиным.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление Президента ЮАР Матамелы Рамафосы.

По его словам, он от лица стран Африки поговорил с путиным и Зеленским. Результатом переговоров стало то, что и украинский президент и российский диктатор согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

Также он сообщил генсеку ООН о мирном плане для Украины, который подготовили главы ряда африканских государства, включая ЮАР, Сенегал, Уганду и Египет.

"Я вижу свою задачу в том, чтобы добиться завершения кризиса на Украине мирным путём", — сказал Рамафоса во время поездки на юго-восток ЮАР.

Также лидер ЮАР заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку"

Напомним, ранее мы писали о том, что эксглава МИД оценил перспективы посредничества Китая в переговорах с россией.

Также мы сообщали, что Украину затягивают на переговоры с рф. Данилов жестко ответил "посредникам".