Таки минус самолет! В Воздушных силах рассказали о последствиях ночной атаки на Украину

В небе над Украиной ночью сбили 20 беспилотников, 4 ракеты и вражеский самолет

В ночь на 22 мая россия нанесла новый массированный удар по Украине. Украинские силы ПВО сбили 20 вражеских "шахедов" и четыре крылатых ракеты. Также наши защитники приземлили вражеский самолет вечером 21 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "шахед", — уточнили военные.

В ВСУ отмечают, что враг наносил удары по военным и инфраструктурным объектам в Днепре и Днепропетровской области.

Всего враг выпустил 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Также военные подтвердили вчерашнюю информацию об уничтожении вражеского Су-35. Его удалось приземлить в территориальных водах Украины на Херсонщине.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье после взрывов пропал свет.