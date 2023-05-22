Массированная атака на Днепр: есть разрушения и пострадавшие (фото)

В Днепре ночью 22 мая прогремела серия мощных взрывов

В ночь на 22 мая оккупанты нанесли массированный удар по Днепру с применением крылатых ракет и дронов. В результате обстрела в городе и области есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава региона Сергей Лысак.

По его информации, ночью военные сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты.

"В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники — повреждены.Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания", — написал он.

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